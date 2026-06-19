Secretul copiilor olandezi, cei mai fericiți din lume: un ritual vechi de peste 100 de ani

În fiecare vară, jumătate de milion de olandezi ies la plimbare timp de patru seri consecutive. Tradiția, cunoscută sub numele de Avondvierdaagse, este considerată unul dintre motivele pentru care copiii olandezi se numără printre cei mai fericiți și sănătoși din lume.

Festivalul nu este o cursă. Copiii parcurg trasee de 5 sau 10 kilometri prin cartierele lor. Cei care termină toate cele patru seri primesc medalii și flori. Tradiția datează din 1909 și a pornit ca exercițiu militar. Astăzi este unul dintre cele mai importante simboluri ale identității naționale olandeze, conform The Guardian.

Ce se întâmplă la Avondvierdaagse

Evenimentul este organizat de zeci de mii de voluntari din comunități locale. Firmele donează mâncare și flori. Asociația Regală Olandeză de Mers pe Jos coordonează logistica la nivel național. Traseele sunt diferite în fiecare an. Organizatorii aleg special rute care dezvăluie participanților locuri noi din propriul cartier.

Copiii merg alături de colegi de clasă, părinți și bunici. Unii vin cu tricouri asortate ale școlii. Plimbările au și o delicatesă tradițională: o jumătate de portocală acoperită cu o bomboană de mentă, pe care copiii o mănâncă în timp ce merg.

De ce contează această tradiție pentru sănătatea copiilor

Un raport UNICEF din 2026 i-a clasat pe copiii olandezi pe primul loc la bunăstare și sănătate mintală dintre 44 de țări occidentale. Relațiile sociale puternice au fost menționate ca factor cheie.

Avondvierdaagse contribuie direct la aceste relații.

„La școală, de obicei îi vezi pe ceilalți părinți doar câteva minute. Acest eveniment unește comunitatea școlară", spune Joost de Koning, un tată participant.

Sanne de Vries, profesoară de activitate fizică la Universitatea din Leiden, explică importanța mișcării în aer liber pentru copii. Recompensa la final creează o asociere pozitivă cu activitatea fizică. „Este important ca emoția pozitivă să rămână în memoria lor", spune ea.

O tradiție care poate fi copiată oriunde

Avondvierdaagse nu are echivalent în altă țară. Dar organizatorii cred că formula poate fi reprodusă. „Nu este o invenție a guvernului. Formula poate fi copiată", spune Philip Bueters, unul dintre organizatori.

„Se poate organiza oriunde există o comunitate sau oriunde se dorește construirea uneia", adaugă voluntara Aicha Lagha.

Evenimentul are și limite. În Amsterdam, participanții provin mai ales din familii cu venituri mai mari. Unele ediții locale au fost suspendate din cauza lipsei de voluntari.

(sursa: Mediafax)