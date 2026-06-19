Începe FITS 2026 cu spectacole impresionante, instalaţii, concerte și sute de artiști stradali din toată lumea. Sibiul devine scena internaţională a lumii vreme de zece zile.

Această ediție promite o serie memorabilă de evenimente, cu o selecție impresionantă de spectacole outdoor ce vor anima orașul timp de 10 zile. Piața Mare va găzdui din nou spectacole de amploare şi concerte care ne vor încălzi SUFLETUL.

Zali (Elveția), Troula (Spania) şi Plasticiens Volants (Franța) sunt doar câteva dintre companiile care ne vor uimi în cele două weekenduri de FITS. Nu vor lipsi nici instalaţiile vizuale, numerele de circ, intervenţiile acrobatice şi spectacolele pline de umor.

Piaţa Mică vă găzdui o construcţie monumentală din carton realizată de artistul Olivier Grossetête cu ajutorul Rondocarton. Ansamblul va putea fi admirat pe tot parcursul weekendului 19-21 iunie. În perioada 22-28 iunie, Piaţa Mică va deveni un spaţiu al spectacolelor de stradă pentru toate vârstele, cu evenimente programate atât dimineaţa, cât şi seara.

„Anul acesta aducem mai aproape de public artişti care evoluează pe cele mai mari scene ale lumii. Este o mare bucurie să deschidem prima seară de Festival cu un concert sub bagheta Maestrului Cristian Măcelaru. Este un dar pe care îl oferim publicului cu tot SUFLETUL. O altă surpriză pe care o aducem anul acesta constă în Festivalul Muzicilor Militare, un eveniment organizat în premieră în cadrul FITS, pe care vrem să-l transformăm într-o tradiţie. Avem peste 848 de evenimente şi aşteptăm publicul cu braţele deschise, să descopere tot ceea ce am pregătit în ultimul an.” a declarat Constantin Chiriac, preşedintele FITS.

O noutate a secţiunii outdoor în acest an este Festivalul Muzicilor Militare, un eveniment care va aduce un număr de 8 muzici militare din România în mai multe spaţii din oraș. Între 19 şi 24 iunie veţi putea admira pe Pietonala Nicolae Bălcescu, pe Esplanada Sălii Thalia, în curtea interioară a Muzeului Naţional Brukenthal, în Parcul Sub Arini (la Cupolă) şi în Muzeul de Istorie "Casa Altemberger", formaţiile mai multor garnizoane din ţară: Muzica Militară a Garnizoanei Brăila, Muzica Militară a Garnizoanei Buzău, Muzica Militară a Garnizoanei Focșani, Muzica Militară a Garnizoanei Cluj-Napoca, Muzica Militară a Forțelor Navale Constanța, Muzica Militară a Garnizoanei Iași, Muzica Militară a Garnizoanei Sibiu şi Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

Nu vor lipsi nici spectacolele din localităţile din împrejurimile Sibiului, fiind programate reprezentații de circ la Avrig, Sălişte şi Şura Mare.

La fel ca în fiecare an, scena din Piaţa Mare va găzdui concerte ale unor artişti apreciaţi precum: Janoska Ensemble & Orchestra Română de Tineret, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru (19 iunie, ora 22:10), Bere Gratis (20 iunie, 22:30), F.Charm & Band (21 iunie, 23:30), Muzica Reprezentativă a MApN (24 iunie, ora 20:45), Taraful Fraţilor Cazanoi, Ioana Ștefan și Corurile Cantus Mundi (25 iunie, 22:30), Mahala Rai Banda (26 iunie, 22:50), Voltaj (27 iunie, 22:40) şi Horia Brenciu & HB Orchestra (28 iunie, 22:30).

Pietonala Bălcescu va vibra în ritmul paradelor muzicale, al pașilor de samba și batucada, dar și al dansului Tanoura din Egipt. Totodată, Piața Huet invită participanții la un program generos, plin de spectacole dedicate tuturor generațiilor, într-un cadru perfect pentru relaxare.

Scenele din Piața Habermann și Parcul Sub Arini vor fi animate de reprezentații diverse, pornind de la flamenco și dans, până la acrobații uluitoare și circ contemporan. Menținând tradiția edițiilor trecute, Piața Teatrului va deveni punctul central pentru cele două fascinante spectacole multimedia cu lumini și drone, care vor celebra atât inaugurarea, cât și finalul festivalului.



Întâlnirea reţelei Circostrada – pentru prima dată la Sibiu

Anul acesta Sibiul va găzdui în premieră şi Adunarea Generală a reţelei Circostrada, o organizaţie europeană dedicată circului contemporan și artelor spectacolului de stradă.

În cadrul evenimentului sunt programate o serie de conferinţe la Hotel Ramada, în cadrul unei colaborări cu Bursa Internaţională de Spectacole de la Sibiu.

Prima zi include un spectacol în regia lui Luk Perceval, concert sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru și spectacolul multimedia cu drone, lumini & muzică



Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 19 și 28 iunie, FITSRecomandă - o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 19 iunie, debutul festivalului, aduce în fața publicului un spectacol regizat de cunoscutul Luk Perceval, „Sex, bani & foame”, Janoska Ensemble & Orchestra Română de Tineret, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru în Piața Mare, nelipsitul show de drone, dar și expoziții inedite deschise pe tot parcursul festivalului. Prima zi de festival înseamnă peste 10 țări, care prezintă zeci spectacole captivante, peste 10 spectacole outdoor gratuite, 2 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din prima zi costă numai 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

Peste 10 țări prezintă spectacole captivante

Peste 10 spectacole outdoor gratuite

2 spectacole difuzate online

Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Recomandările zilei de 19 iunie:



Un campion... de pomină, Simon Llewellyn, Șura Mare, 12:00 & 22:10 (Detalii)

Povestea prințesei deocheate, Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, Fabrica de Cultură, 16:00 (Detalii)

Fado sub mantia neagră, João Farinha, Biserica Ursulinelor, 16:00 (Detalii)

Othello, Turkish State Theaters – Bursa State Theatre, Filarmonica de Stat Sibiu (Sala Thalia), 17:00 (Detalii)

Transilvania | Extravaganza, Expoziție Ștefan Câlția, Mănăstirea Ursulinelor, 18:00 (Detalii)

Carmen, Granada Flamenco Ballet, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 18:00 & 20:00 (Detalii)

Revizorul, Transcarpathian Hungarian Drama Theatre & National Theatre of Budapest, Teatrul GONG - Sala parter, 18:00 (Detalii)

Sex, bani & foame, The Helena Modrzejewska National Stary Theatre in Krakow, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, 20:00 (Detalii)

O noapte cu Morricone, Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto, Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala „Faust”, 21:00 (Detalii)

Călătorie prin cosmos, Compagnia Luca Piallini, Piața Mare, 21:30 (Detalii)

Janoska Ensemble & Orchestra Română de Tineret, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru - Concert Live, Piața Mare Scenă , 22:10 (Detalii)

Spectacole multimedia cu drone, lumini & muzică, WNU Studio & Evsky Drone Show, Piața Teatrului, 23:45 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 848 de evenimente și 5000 de artiști din 83 de țări



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de artele spectacolului din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 19 iunie - 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind SUFLET. FITS 2026 are 848 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 83 de țări.



Tema din acest an - SUFLET - subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.



Informații în timp real legate de FITS sunt disponibile pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, precum și pe Newsletterul FITS: fitsibiu.substack.com.