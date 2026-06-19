Vara dă dureri de burtă! Dr. Andreea Dumitru, gastroenterolog: „Unele greșeli aparent banale pot duce la toxiinfecții alimentare și agravarea bolilor digestive”

De la balonare și disconfort abdominal până la gastroenterite acute și toxiinfecții alimentare, multe dintre aceste probleme sunt favorizate atât de temperaturile ridicate, cât și de obiceiurile alimentare specifice sezonului. Dr. Andreea Dumitru, specialist gastroenterolog, explică ce greșeli fac frecvent românii în timpul verii, care sunt semnele ce impun un consult medical și de ce anumite afecțiuni digestive - precum sindromul de intestin iritabil, refluxul gastroesofagian sau bolile inflamatorii intestinale - se pot agrava în această perioadă.

„Cu toții ne bucurăm atunci când vine vara deoarece știm că este anotimpul concediilor și al meselor în aer liber. Cu toate acestea, se observă o creștere a numărului de persoane cu tulburări digestive, în această perioadă, pornind de la simpla balonare și până la toxiinfecții alimentare și gastroenterite acute.

Aceste probleme digestive pot avea drept cauză atât temperaturile ridicate, cât și obiceiurile alimentare specifice verii. Este binecunoscut faptul că multiplicarea bacteriilor și alterarea alimentelor sunt favorizate de temperaturile ridicate. Totodată, consumul excesiv de alimente, mesele neregulate, deshidratarea, dar și schimbările de rutină din perioada concediilor pot deregla funcționarea normală a tractului digestiv”, a spus, pentru Jurnalul, dr. Andreea Dumitru, specialist gastroenterolog.

Ce facem greșit

Potrivit medicului, printre greșelile frecvente pe care le fac oamenii în timpul anotimpului cald se numără: consumul unor alimente care se alterează rapid dacă sunt lăsate la temperatura camerei, fructe și legume nespălate sau spălate superficial și excesele alimentare, care sunt des întâlnite atunci când românii se adună „la un grătar”.

1. Consumul alimentelor alterate din cauza temperaturilor ridicate

„Consumul de alimente păstrate necorespunzător reprezintă una dintre cele mai întâlnite cauze ale problemelor digestive din timpul verii. Este nevoie să fim atenți în special atunci când consumăm preparate din carne, pește, fructe de mare, lactate sau diverse sosuri.

Temperaturile ridicate contribuie la multiplicarea rapidă a bacteriilor precum Escherichia coli (cunoscută ca E-coli), Salmonella sau Campylobacter (bacteria provoacă una dintre cele mai frecvente infecții intestinale la nivel mondial și se transmite cel mai des prin carne de pasăre insuficient preparată termic, lapte nefiert sau apă contaminată/cuburi de gheață – n.r.) și predispun la apariția toxiinfecțiilor alimentare”, ne-a explicat dr. Dumitru.

Recomandări:

depozitarea alimentelor în frigider până la consum;

evitarea consumului produselor care au stat prea mult la temperatura mediului, chiar dacă, la prima vedere, nu par stricate.

2. Spălarea insuficientă a legumelor și fructelor. „O alimentație echilibrată se bazează pe legume și fructe proaspete, dar dacă nu sunt spălate corespunzător acestea pot fi o sursă de contaminare cu bacterii, virusuri sau paraziți. Riscul este mai mare în cazul fructelor de pădure, salatei sau verdețurilor, întrucât acestea se consumă crude”, spune medicul, care recomandă spălarea riguroasă a acestora, sub jet de apă, precum și curățarea cu atenție a suprafețelor și a instrumentelor folosite la prepararea salatelor.

3. Consumul excesiv de alimente la mesele festive

„De cele mai multe ori, în timpul petrecerilor sau meselor în aer liber ne confruntăm cu un consum excesiv de alimente bogate în grăsimi, condimente și zaharuri. Dacă la mesele copioase adăugăm și băuturi carbogazoase, alcool sau deserturi, atunci acestea pot solicita suplimentar stomacul și pancreasul. Simptomele care pot să apară sunt balonare, disconfort abdominal, senzație de greutate abdominală și reflux gastroesofagian”, arată gastroenterologul, care recomandă „mestecarea lentă a preparatelor” și „mese reduse cantitativ și dese”.

4. Automedicația. Medicul atrage atenția că, atunci când se confruntă cu dureri abdominale, vărsături sau diaree, foarte multe persoane apelează la diverse tratamente fără a avea o recomandare de la doctor, iar „administrarea necorespunzătoare a medicamentelor poate să întârzie diagnosticul și chiar să agraveze simptomele”.

Când este nevoie să ne prezentăm la medic

Evaluarea medicală este necesară dacă apar:

durere abdominală intensă;

vărsături recurente;

diaree severă sau cu sânge;

febră persistentă;

semne de deshidratare (amețeli, sete intensă, scăderea cantității de urină);

simptome care durează mai mult de 48-72 de ore.

Potrivit medicului, există și patologii digestive deja cunoscute, diagnosticate, dar care se pot agrava pe perioada verii. „Acest lucru se întâmplă din cauza schimbărilor în alimentație, a consumului excesiv de alimente grase sau condimentate, consumului de alcool și băuturi carbogazoase. De asemenea, schimbarea rutinei zilnice și stresul asociat călătoriilor pot exacerba simptomele digestive”, explică dr. Andreea Dumitru.

Care sunt bolile care se agravează vara

Sindromul de intestin iritabil: „Simptomele asociate sindromului de intestin iritabil se pot accentua la schimbările de dietă și de program. Stresul, mesele neregulate și consumul crescut de fructe bogate în zaharuri fermentabile pot contribui la apariția durerilor abdominale, balonării și a modificărilor tranzitului intestinal”.

Constipația cronică: „Pe timpul verii există o pierdere semnificativă a lichidelor prin transpirație, iar dacă aportul de apă este insuficient, atunci scaunul devine mai dificil de eliminat, lucru care poate accentua o constipație preexistentă”.

Bolile inflamatorii intestinale: „Simptomele din boala Crohn și colita ulcerativă pot fi agravate indirect de temperaturile ridicate. Infecțiile digestive contractate pe timpul verii pot să ducă la exacerbări ale simptomelor, iar diareea asociată acestor boli poate accentua deshidratarea”.

Boala de reflux gastroesofagian: „Persoanele cu boală de reflux gastroesofagian pot experimenta agravarea simptomelor în sezonul estival. Alimentele condimentate, bogate în grăsimi, alcoolul și băuturile carbogazoase consumate deseori în timpul vacanțelor pot contribui la apariția arsurilor retrosternale și a regurgitațiilor acide”.

Afecțiunile hepatice și biliare: „Pacienții cu litiază biliară, steatoză hepatică sau alte afecțiuni hepatobiliare pot observa agravarea simptomelor digestive după mesele bogate în grăsimi, frecvente pe timpul verii. Pacienții pot resimți disconfort abdominal, greață sau colică biliară - la cei cu calculi veziculari”.

„Adoptarea unei alimentații și a obiceiurilor sănătoase în sezonul cald reduce riscul problemelor digestive și contribuie la menținerea unei stări generale bune de sănătate pe durata verii”,

Dr. Andreea Dumitru

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