Campioana mondială la robotică în SUA, echipa „Velocity”, continuă cursa spre MTI și se înscrie în „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Echipa „Velocity” a Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge 2026, desfășurat la Houston, în Statele Unite ale Americii, după un parcurs impresionant în fața celor mai puternice echipe de robotică ale planetei.



Performanța elevilor români este cu atât mai remarcabilă cu cât ediția din acest an a competiției a reunit 330 de echipe din întreaga lume, toate calificate în urma unor selecții naționale și internaționale extrem de riguroase. După probe tehnice complexe, evaluări inginerești și meciuri decisive pe terenul de joc, tinerii din Brăila au reușit să se impună și să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial.



În spatele succesului se află sute de ore de proiectare, testare și perfecționare a robotului construit de echipă. Coordonată de profesorul Paul Pruș, „Velocity” s-a remarcat prin soluții tehnice inovatoare, precizie în execuție și o strategie de joc care a convins juriul și a făcut diferența în confruntările directe. Victoria din Statele Unite nu reprezintă însă o surpriză pentru cei care urmăresc de mai mult timp evoluția echipei. În luna martie 2026, elevii brăileni au câștigat și Campionatul Internațional FIRST Tech Challenge de la Cesenatico, Italia. În competiție cu 37 de echipe din 16 țări, aceștia au ocupat primul loc în meciurile de calificare și au primit prestigiosul Design Award, distincție acordată echipei care demonstrează cel mai performant și bine documentat proces de proiectare inginerească a robotului.



Robotul dezvoltat de „Velocity” s-a remarcat prin eficiență, fiabilitate și capacitatea de a executa cu precizie sarcini complexe în condiții de competiție, reflectând nivelul ridicat de pregătire tehnică al elevilor și abordarea profesionistă a întregului proiect.

Pentru această performanță excepțională, membrii echipei au fost incluși în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, proiect care promovează și susține tinerii cu rezultate deosebite în educație, cercetare, tehnologie, cultură și sport.



Seria provocărilor internaționale nu se oprește însă aici. În perioada 26-28 iunie, echipa „Velocity” va reprezenta din nou România la Multinational Tech Invitational (MTI), considerată cea mai prestigioasă competiție cu caracter invitațional pentru cele mai bune 44 echipe de robotică. La MTI participă anual doar un număr restrâns de echipe invitate, selectate pe baza celor mai importante rezultate obținute la nivel mondial. Evenimentul reunește campioni și finaliști ai marilor competiții internaționale de robotică, fiind privit de specialiști ca o adevărată „ligă a campionilor” a roboticii educaționale.



După ce au cucerit titlul mondial la Houston, elevii din Brăila pornesc acum spre o nouă provocare. Indiferent de rezultatul viitoarei competiții, performanța lor demonstrează că România poate concura de la egal la egal cu marile centre tehnologice ale lumii atunci când talentul, educația și pasiunea se întâlnesc în aceeași echipă.