PUSL atrage un lider cu experiență și accelerează construcția organizațiilor din teritoriu

Cu o experiență îndelungată în administrație și activitatea publică, Ciprian Nica se alătură echipei PUSL cu obiectivul de a construi o organizație puternică, apropiată de cetățeni și conectată la problemele reale ale comunităților locale.

„România are nevoie de oameni care nu stau pe margine și nu așteaptă ca alții să rezolve problemele. Cred în dialog, în echipe solide și în implicarea celor care vor să schimbe lucrurile în bine. PUSL oferă această oportunitate și mă bucur să fac parte din acest proiect”, a declarat Ciprian Nica.

Reprezentanții PUSL subliniază că întărirea organizațiilor locale reprezintă una dintre prioritățile partidului în această perioadă, iar cooptarea unor lideri cu experiență confirmă direcția de dezvoltare asumată la nivel național.

Prin această desemnare, PUSL își propune să dezvolte în Vrancea o organizație activă, bazată pe competență, dialog și soluții concrete pentru oameni, contribuind astfel la consolidarea unei alternative politice responsabile și apropiate de cetățeni.