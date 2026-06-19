Războiul politic a ajuns în faza pe „dosare” și pe „suspendare. Omul lui Bolojan îl amenință pe președinte cu vorbele lui Călin Georgescu

Guvernul Veștea se va prezenta la votul de învestitură din Parlament abia la începutul săptămânii viitoare. Între timp, PNL se pregătește, dumninică, de un congres extraordinar, în urma căruia Veștea ar trebui să fie exclus din partid, iar Ilie Bolojan să fie instaurat „faraon” al liberalilor. Va rămâne o singură funcție de prim-vicepreședinte, în loc de patru, iar cei 16 vicepreședinți vor fi împărțiți în două echipe. Opt vor avea reprezentare națională, dar se vor subordona direct lui Ilie Bolojan, iar alți opt vor reprezenta regiunile și se vor subordona secretarului general al partidului. Disidenții care urmează să fie excluși, la rândul lor, prin acest congres au atacat în instanță deciziile Biroului Politic Național, deoarece dispozițiile trasate încalcă legea, Constituția și statutul PNL. Iar „bomba” pentru Ilie Bolojan vine de la DNA, unde omul său de bază, Ciprian Ciucu, a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA pentru luare de mită. În paralel, un alt om de bază al lui Bolojan, Ludovic Orban, cere public suspendarea și demiterea președintelui României, Nicușor Dan. Iar mesajul este identic cu cel transmis, la data de 7 mai 2026, de către partidul Dianei Șoșoacă, SOS România, și, la data de 9 iunie 2026, de către fostul candidat suveranist, Călin Georgescu.

Tensiunile dintre actuala conducere a Partidului Național Liberal și președintele României, Nicușor Dan, a depășit orice linie „roșie”, apropiații lui Ilie Bolojan preluând, în discursurile publice, retorica lui Călin Georgescu, a celor de la partidul AUR și a celor de la partidul SOS România.

Concret, fostul susținător al lui Nicușor Dan din campania electorală prezidențială de anul trecut, devenit, ulterior, pentru o scurtă perioadă de timp, chiar și consilier prezidențial, actualmente un colaborator apropiat al lui Ilie Bolojan, Ludovic Orban, vorbește despre „pericolul” pe care președintele Nicușor Dan îl reprezintă în acest moment, dar și despre necesitatea „suspendării și demiterii” președintelui României.

Această ieșire a lui Ludovic Orban nu a fost nici combătută, nici criticată și nici temperată de vreun lider al Partidului Național Liberal, ceea ce, prin simplificare, înseamnă că PNL achiesează, tacit, la această idee.

Bolojan a vorbit despre acest lucru încă de la finalul lunii aprilie

Scenariul suspendării lui Nicușor Dan din funcția de președinte al Românei, în contextul actualei crize politice, a fost adus în discuția publică, la finalul lunii decembrie, chiar de către premierul demis și interimar Ilie Bolojan, la scurt timp după ce PSD a luat decizia de a-i retrage liderului PNL sprijinul politic, urmând ca miniștrii social-democrați să părăsească Guvernul și să depună moțiunea de cenzură care a condus la dărâmarea Executivului condus de Bolojan. Mai exact, în cadrul unui interviu acordat, la data de 30 aprilie 2026, postului de radio Rock FM, Ilie Bolojan, întrebat dacă este posibilă inclusiv o suspendare a președintelui României, Nicușor Dan în actuala criză politică, Bolojan a lansat ipoteza ca PSD să declanșeze o astfel de procedură. „Nu pot să fac astfel de afirmații cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani cu actuala conducere a PSD, acțiuni de genul acesta ar fi posibile și eu n-aș avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spațiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură și prin limbajul dublu, nu te poți baza pe astfel de afirmații”, susținea, la acel moment, Ilie Bolojan.

Partidul Dianei Șoșoacă și-a asumat, oficial, demersul

După ce Ilie Bolojan a lansat această „posibilitate”, o săptămână mai târziu, partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă, a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă din data de 7 mai 2025 (adică la două zile după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură), că „Partidul SOS România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României. SOS România consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul SOS România este unul ferm, asumat și necesar. Nu vom permite ca această inițiativă să fie confiscată politic de alte partide care mimează opoziția doar pentru imagine publică. După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul. SOS România merge până la capăt”.

Teza a fost preluată în cascadă, continuând a fi vânturată chiar de către fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. La data de 9 iunie 2026, Georgescu a ieșit cu o postare video pe contul său de socializare, în care a făcut un apel apăsat la adresa parlamentarilor să treacă imediat la suspendarea lui Nicușor Dan: „Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de țară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ față de țară și popor - a venit vremea să vă ridicați, este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat, pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român”.

Liderul AUR făcea referendum pe Facebook. Ludovic Orban a cerut demiterea în direct la TV

În aceeași zi de 9 iunie, liderul partidului AUR, George Simion, publica pe contul său de socializare un mesaj-chestionar: „Nicușor Dan - suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci Anticipatele. Lăsați în comentarii (Da/Nu)”.

Ei bine, opt zile mai târziu, liderul partidului Forța Dreptei, formațiune desprinsă din PNL și care, în acest moment, negociază cu Ilie Bolojan reintrarea în Partidul Național Liberal, a preluat aceeași teză a suspendării președintelui României, dar în termeni aproape și mai vehemenți decât cei folosiți de Călin Georgescu.

Miercuri seara, 17 iunie 2026, Ludovic Orban, prezent într-o emisiune la postul B1TV, întrebat fiind din ce punct se poate discuta despre suspendarea legitimă a lui Nicușor Dan, a răspuns: „Dacă continuă pe drumul ăsta, nu va trece mult timp și cred că orice om politic responsabil și orice cetățean din România, mai ales din zona oamenilor care l-au votat, poate să se gândească foarte serios la procedura de declanșare a procedurii de demitere. Pentru că există un punct în care, atunci când președintele ajunge în situația de a fi o amenințare la adresa sănătății, societății și a siguranței și devine un pericol pentru țară, el trebuie demis”.

Se pregătește instaurarea unui președinte „faraon” la PNL. Contestatarii au atacat deciziile în instanță

Astăzi, Consiliul Național al PNL urmează să supună la vot declanșarea, pentru duminică, a unui congres extraordinar al PNL, la propunerea Biroului Permanent Național, unde Ilie Bolojan se pregătește să preia puterea totală și discreționară la nivelul formațiunii politice. Mai exact, la acest congres, urmează să se decidă, prin vot, excluderea din partid a prim-vicepreședintelui PNL Adrian Veștea, pentru că a acceptat desemnarea sa de către președintele României drept candidat la funcția de prim-ministru.

Însă, Ilie Bolojan nu se mulțumește doar cu această excludere. El vrea ca acest congres extraordinar să modifice statutul PNL, în sensul reducerii numărului prim-vicepreședinților partidului de la patru la unul singur, această funcție unică urmând a fi ocupată de Ciprian Ciucu. Mai mult, la același congres ar urma ca numărul de vicepreședinți să fie „reașezat”, în sensul unei noi structuri cu opt vicepreședinți naționali, care să se subordoneze președintelui Ilie Bolojan și prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu, la care să se adauge alți opt vicepreședinți regionali, aceștia urmând să se subordoneze secretarului general al PNL, Dan Motreanu.

Interesant este că, dacă Consiliul Național va autoriza, iar acest congres va avea loc duminică, acest lucru se va întâmpla înainte ca Guvernul Veștea să ajungă la vot în Plenul Parlamentului. Calendarul învestirii Cabinetului va porni luni, când premierul desemnat va depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, iar abia marți membrii viitorului Guvern vor fi audiați în cadrul comisiilor reunite, urmând apoi votul de învestitură.

Deciziile BPN, contestate la Tribunalul Ilfov

În acest context, tabăra Veștea din PNL a depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare a deciziilor luate în Biroul Politic Național al PNL privind interzicerea dreptului de a vota al parlamentarilor. Această cerere vine în contextul în care Ilie Bolojan îi amenință cu excluderea pe toți parlamentarii PNL care vor vota pentru guvernul Veștea.

Contestatarii lui Bolojan au depus la Tribunalul București decizii ale BPN PNL din data de 15 iunie, cele care spun că BPN PNL mandatează grupurile parlamentare să nu voteze guvernul Veștea, că parlamentarii au mandat imperativ să nu voteze guvernul Veștea și care prevăd sancțiuni pentru cei care votează Guvernul și care sunt în Guvernul Veștea, susțin surse politice.

Unul dintre motivele de nelegalitate invocate în această acțiune se referă la încălcarea interzicerii „mandatului imperativ”. Potrivit articolului 69 din Constituție, parlamentarii votează conform propriei conștiințe, nu la ordinul partidului. „Decizia BPN face exact ce este interzis: îi spune parlamentarului cum anume să voteze și îi atașează o pedeapsă (pierderea calității de membru) dacă nu se supune. Ordin și sancțiune înseamnă mandat imperativ, declarat nul de Constituție”, susțin surse politice din apropierea celor care au formulat această plângere.

Un alt motiv invocat este că decizia a fost adoptată de un organ care nu avea această competență. Mai exact, potrivit statutului PNL, excluderea unor membri aleși (cum sunt parlamentarii) nu o poate hotărî singur Biroul Politic Național, ea trebuind să fie propusă de Biroul Executiv și decisă de Consiliul Național. Decizia a fost deci adoptată de un organ care nu avea acest drept. La acest motiv se adaugă și aplicarea unei pedepse automate, fără un proces intern corect. Autorii sesizării arată că același statut cere o procedură înainte de a sancționa un membru: evaluarea gravității faptei, dreptul la apărare, audiere și posibilitatea de a contesta. Decizia spune că simpla nerespectare „atrage” automat pierderea calității de membru, sărind peste toate aceste garanții.

Al patrulea motiv invocat este acela că decizia adoptată impune parlamentarilor să încalce Legea 96/2006 și Regulamentul Parlamentului, potrivit cărora parlamentarii sunt obligați prin lege să fie prezenți la lucrări, astfel încât instrucțiunea „să nu participe la vot” îi pune să încalce legea.

Nu în ultimul rând, este criticată excluderea celor care acceptă o funcție de premier sau ministru fără acordul partidului este atacată pe aceleași temeiuri, cu depășirea competenței organului care a emis decizia și constrângerea nelegală a membrilor.

Ciprian Ciucu, acuzat, oficial, de luare de mită. A ieșit din DNA cu control judiciar

Principalul aliat al lui Ilie Bolojan din interiorul PNL, prim-vicepreședintele partidului și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a devenit, începând de aseară, „penal” cu acte oficiale, după ce procurorii Secției a II-a din cadrul Direcției Naționale au declanșat urmărirea penală împotriva sa sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, fapte săvârșite de către acesta pe vremea când deținea funcția de primar al Sectorului 6.

Infracțiunile reținute în sarcina sa ar avea legătură cu eliberarea unor certificate de urbanism și ale unor autorizații de construire în favoarea unor oameni de afaceri care activează în zona jocurilor de noroc. Conform unor surse judiciare, Ciucu ar fi primit, indirect, sume de bani de la aceștia, în timpul campaniei electorale, efectuându-se plăți către două persoane din cercul de apropiați ai edilului.

La ora închiderii ediției, Ciucu a ieșit de la audieri, după mai bine de trei ore, iar împotriva sa anchetatorii au instituit măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Ciprian Ciucu a declarat că „Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Știu că de acum înainte voi avea 1-2-3 ani (nu știu cât va dura acest proces), o să am o tinichea de coadă. Vreau să duc mandatul până la capăt în condiții ca și când nu există. Treaba mea este să am grijă de București. Iar în ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹