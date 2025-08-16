Daniel Ricciardo, despre viața după Formula 1: „Am fost uneori prea egoist, acum învăț să fiu empatic”

Ricciardo a încheiat sezonul 2024 după Marele Premiu de la Singapore, având o carieră în Formula 1 cu 257 de starturi, trei pole-uri, opt victorii și 32 de podiumuri. De atunci, australianul a preferat un profil scăzut, concentrându-se pe proiectele personale și pe viața de familie.

„Anul acesta a fost o perioadă de liniște și reflecție. Am trăit o viață extrem de intensă, iar acum încerc să înțeleg cine sunt în afara acestei lumi a curselor”, a declarat Ricciardo într-un interviu acordat luni la conferința Ray White’s Connect, în Australia.

Pilotul în vârstă de 36 de ani a povestit despre pasiunile noi și momentele petrecute în natură: „Am făcut drumeții, am fost în Alaska recent și, din fericire, nu am fost atacat de vreun urs grizzly, ceea ce a fost un bonus”.

Ricciardo a adăugat că această perioadă l-a ajutat să pună mai mult preț pe familie și prieteni și să devină mai atent la nevoile celor din jur: „Am fost mereu foarte concentrat pe obiectivele mele, uneori prea egoist, iar acum învăț să fiu mai empatic și să ascult mai mult”.

Reflectând asupra carierei sale, Ricciardo a spus: „Încă mi se pare greu de crezut că am câștigat la Monaco sau că am avut o carieră atât de frumoasă. Am început pentru că voiam să fac ceva diferit și mai cool decât alții, și acum privesc cu recunoștință fiecare pas făcut”.

(sursa: Mediafax)