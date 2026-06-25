David Popovici, primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican înainte de Trofeul Sette Colli. Mesajul care l-a impresionat pe campionul român

Campionul român a participat la audiența oficială organizată la Palatul Apostolic

David Popovici, unul dintre cei mai valoroși înotători ai României și campion mondial și olimpic, a avut parte de un moment special înaintea participării la Trofeul „Sette Colli” de la Roma. Sportivul român a fost primit joi în audiență de Papa Leon al XIV-lea, alături de ceilalți participanți la prestigioasa competiție internațională de natație.

Întâlnirea a avut loc în Sala Clementină din Palatul Apostolic de la Vatican, unde Suveranul Pontif i-a primit pe reprezentanții Federației Italiene de Natație, oficialii competiției și sportivii care vor lua startul la ediția cu numărul 62 a Trofeului „Sette Colli”.

Printre aceștia s-a aflat și David Popovici, care a avut ocazia să dea mâna cu Papa Leon al XIV-lea într-un moment simbolic, petrecut cu doar câteva zile înaintea debutului său în concursul de la Roma.

Papa Leon al XIV-lea: „Sportul este medicament pentru trup şi spirit”

În discursul adresat sportivilor, Papa Leon al XIV-lea a evidențiat rolul esențial al sportului în dezvoltarea fizică și spirituală a oamenilor.

„Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup şi spirit. Integrează diferitele componente ale persoanei şi le îndreaptă spre valori foarte importante, precum angajamentul, solidaritatea şi onestitatea. În activităţile sportive, în special cele desfăşurate la nivel competitiv, fiinţa umană exercită puterea voinţei, dar o face doar în măsura în care este motivată. Şi aici se distinge calitatea unui sportiv: prin calitatea motivaţiilor sale”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Mesajul său a pus accent pe valorile care stau la baza performanței autentice și pe responsabilitatea pe care sportivii de elită o au în societate, dincolo de rezultatele obținute în competiții.

Mesaj despre înot și simbolistica apei

Suveranul Pontif a vorbit și despre semnificația aparte a înotului, disciplina care îi reunește în aceste zile pe cei mai buni sportivi ai lumii la Roma.

Papa Leon al XIV-lea a explicat că apa are o puternică încărcătură simbolică, amintind de perioada petrecută în pântecele matern și de relația armonioasă pe care omul trebuie să o aibă cu mediul și cu cei din jur.

„Pentru noi, creştinii, apa este simbolul Botezului şi a vieţii noi în Cristos”, a adăugat acesta.

Totodată, liderul Bisericii Catolice a subliniat că marile competiții sportive internaționale reprezintă un exemplu de cooperare și respect între popoare.

„Toţi, din diferite ţări, v-aţi reunit aici, animaţi de aceeaşi pasiune şi de aceleaşi valori, dincolo de orice diferenţă de limbă, naţionalitate sau cultură. Acest fapt, tipic manifestaţiilor sportive internaţionale, oferă un semn de speranţă, un semn al lumii pe care o dorim; contribuie la întâlniri paşnice între popoare şi la fraternitate”, a spus Papa.

David Popovici, pregătit pentru provocarea de la Roma

La finalul întâlnirii, Papa Leon al XIV-lea i-a încurajat pe sportivi să continue să promoveze valorile sportului și ale fair-play-ului.

„De aceea, vă încurajez să continuaţi să practicaţi şi să răspândiţi valorile sportului. Pentru că vârsta spiritului de competiţie trece, dar acele valori rămân! Vă încredinţez mijlocirii sfântului Pier Giorgio Frassati – un tânăr sportiv care a iubit mult muntele – şi vă binecuvântez din inimă pe toţi şi pe cei dragi”, a spus el.

După acest moment deosebit petrecut la Vatican, David Popovici își va concentra atenția asupra competiției din capitala Italiei. Sportivul legitimat la Dinamo va concura în trei probe importante: 50 de metri liber pe 26 iunie, 100 de metri liber pe 27 iunie și 200 de metri liber pe 28 iunie.

Alături de el, România va fi reprezentată și de Denis Popescu, care va participa în probele de 100 de metri fluture și 100 de metri spate.

Mediafax