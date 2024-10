Mesajul care l-a inspirat pe David Popovici să obțină aurul olimpic

Înainte da a intra în Finala probei de 200 m liber masculin de la JO 2024, David Popovici a ascultat piesa „În jurul focului”. Melodia aparține trupei Subcarpați.

Sportivul nu obișnuiește să asculte muzică înainte de a intra în cursă, însă la Paris a fost o excepție. Înainte de probă, el a simțit nevoia să asculte piesa „În jurul focului”. Sportivul spune că l-a inspirat foarte mult versul „Mi-e jenă doar să cânt!”.

„Piesa pe care am ascultat-o fix înainte să intru în cursa din care am ieșit campion olimpic. E de la Subcarpați și se numește În jurul focului. Nu prea obișnuiesc să ascult muzică înainte de probe, numai că pe asta am vrut să o ascult. Știi ce m-a inspirat foarte tare la piesa asta? E un vers: „Mi-e jenă doar să cânt”. Și mie mi-e jenă doar să înot. Trebuie să fac ceva cu tot ce reușesc să obțin. Să țin numai pentru mine ar fi extrem de egoist", a spus acesta.

Membrii trupei Subcarpați au văzut declarația Lui David Popovici și i-au transmis un mesaj pe rețelele sociale: „Nu există cuvinte care ar putea descrie fericirea noastră, știind ca am putut să-l susținem pe David într-una din cele mai importante zile ale lui. Big up, taică! Mulțumim și te iubim!”

David Popovici a devenit, pe 29 iulie 2024, campion olimpic la 200 m masculin, cu timpul 1:44:53.

El a vorbit la Radio Zu despre momentul în care a câștigt aurul olimpic, explicând că lungimea care a făcut diferența dintre aur și argint a fost mai mică decât o unghie.

De asemenea, sportivul a amintit și campania care își propune să ajute 11 copii fără casă.

„Emoția de a fi pe podium, la Jocurile Olimpice 2024, purtând cu mândrie tricolorul, va rămâne pentru totdeauna în inima mea. V-am simțit alături de mine și vă mulțumesc! Iar azi, îmi doresc din suflet să vă am din nou aproape pentru că, dincolo de victoriile care se măsoară în medalii, există alte bătălii – mai importante dar mai tăcute – care se văd rar, dar care au un impact uriaș.

Din inima mea, pentru casa a 11 copii, astăzi donez cu bucurie echipamentul pe care l-am purtat pe podium, pentru ca ei să crească într-un mediu cald și adaptat nevoilor lor.

E nevoie de 11.500 de oameni buni care să doneze minimum 50 de lei pentru ca noi, împreună, să strângem un sfert din banii necesari Hope and Homes for Children pentru a construi casa. În realitate, însă, eu cred că suntem mult mai mulți. Iar pentru asta, vă mulțumesc!” a transmis David Popovici pe Instagram.