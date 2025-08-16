FT: Putin i-a spus lui Trump că renunță la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk

Liderul rus a făcut această cerere în timpul întâlnirii sale cu Trump în Alaska, vineri, a transmis FT, citând patru persoane cu cunoștințe directe despre discuțiile dintre lideri.

Într-o declarație publicată sâmbătă pe platforma de socializare X, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris: „Toate chestiunile importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei și nicio chestiune, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina”.

(sursa: Mediafax)