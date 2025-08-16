FT: Putin i-a spus lui Trump că renunță la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk

Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Liderul rus a făcut această cerere în timpul întâlnirii sale cu Trump în Alaska, vineri, a transmis FT, citând patru persoane cu cunoștințe directe despre discuțiile dintre lideri.
Într-o declarație publicată sâmbătă pe platforma de socializare X, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris: „Toate chestiunile importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei și nicio chestiune, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina”.
(sursa: Mediafax)
