Artefacte vechi atribuite hominizilor wallaceeni, descoperite de oamenii de știință în Indonezia

Arheologii din Australia și Indonezia au descoperit unelte mici, cioplite, folosite pentru a tăia animale mici și a sculpta pietre, sub pământul din regiunea Soppeng, în sudul Sulawesi. Urmărirea radioactivă a acestor unelte și a dinților animalelor găsite în jurul sitului a fost datată cu până la 1,48 milioane de ani în urmă.

Descoperirile ar putea transforma teoriile privind migrațiile umane timpurii, potrivit unui articol publicat de arheologi în revista Nature, în luna august.

Se credea că primii oameni wallaceeni, persoane preistorice cunoscute sub numele de Homo Erectus, s-au stabilit doar pe insula Flores din Indonezia și pe insula Luzon din Filipine în urmă cu aproximativ 1,02 milioane de ani, deoarece se credea că nu erau capabili să călătorească pe distanțe mari pe mare, ceea ce dovedește importanța descoperirilor din Sulawesi în teoriile migrației, potrivit Reuters.

„Acestea sunt artefacte realizate de oameni antici care au trăit pe Pământ cu mult înainte de evoluția speciei noastre, Homo Sapiens”, a declarat Adam Brumm, arheolog șef la Universitatea Griffith din Queensland, Australia.

(sursa: Mediafax)