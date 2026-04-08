Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   11:30
Sursa foto: Hepta/Mircea Lucescu s-a stins din vață marți, 7 aprilie 2026, din cauza unor probleme cardiace.

Ceremoniile funerare dedicate antrenorului Mircea Lucescu se vor desfășura pe parcursul următoarelor zile și vor cuprinde un priveghi deschis publicului la Arena Națională, urmând să fie înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Publicul larg va avea acces începând cu ora 17:00. La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi. Suporterii și admiratorii își vor putea lua rămas bun și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00.

Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10, va fi marcată de onoruri militare.

Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.

„Măsuri stricte de securitate - Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate în permanență prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei. Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele în trafic pe durata deplasării cortegiului”, mai transmite familia antrenorului.

