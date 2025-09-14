A murit Ricky Hatton! Celebrul campion mondial la box avea doar 46 de ani

Ricky Hatton, ex campion mondial, declarat „Luptătorul Anului 2015” în Marea Britanie, a murit la vârsta de doar 46 de ani, fiind găsit fără suflare în propria casă din Manchester, potrivit The Sun.

Din primele informații, decesul s-a produs din cauze naturale, iar poliția nu a deschis un dosar pentru moarte suspectă.

„Putem confirma că am găsit un corp la o adresă de pe Bowlacre Road, în Gee Cross, la ora 6:45 în această dimineață, duminică, 14 septembrie. Decesul nu este considerat suspect”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției din Greater Manchester.

Ricky Hatton s-a retras din boxul profesionist în 2012, iar ulterior s-a confruntat cu multiple dificultăți, inclusiv probleme de sănătate mintală și dependență de droguri.

Hatton a vorbit deschis despre situația dramatică prin care a trecut, iar în ultimii ani părea că a renăscut. În plus, asemenea foștilor mari boxeri care au revenit în ring pentru lupte demonstrative sau nu, Ricky Hatton decisese și el să facă acest pas.

Astfel, la data de 2 decembrie 2025, într-un eveniment organizat la Dubai, Ricky Hatton trebuia să îl înfrunte pe Eisa Al Dah, un pugilist din Emiratele Arabe Unite.

Ricky Hatton urma să împlinească vârsta de 47 de ani la data de 6 octombrie 2025.

(sursa: Mediafax)