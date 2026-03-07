Posibil boicot al Iranului la Cupa Mondială 2026. Donald Trump: „Nu-mi pasă deloc”

Cu puțin peste 100 de zile înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada, participarea Iranului rămâne sub semnul întrebării din cauza conflictului declanșat de Statele Unite și Israel. În tot acest context, ideea unui boicot din partea Teheranului a apărut în spațiul public.

Președintele american Donald Trump a declarat că „nu-mi pasă deloc” în ceea ce privește Iranul în acest context, în cadrul unui interviu în exclusivitate pentru POLITICO: „Cred că Iranul este o ţară foarte greu bătută. Sunt la capătul puterilor.”.

Anterior, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a afirmat la televiziunea națională că „după acest atac al Statelor Unite, este puţin probabil să putem lua în considerare Cupa Mondială.” Declarația sa a sporit speculațiile privind o retragere a echipei iraniene din competiție.

FIFA nu ia în calcul, cel puțin în acest moment, o astfel de decizie. Organizația a evitat de-a lungul timpului implicarea în dispute geopolitice legate de turneul final și nu a oferit un comentariu oficial.

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a precizat totuși că a „organizat o reuniune” sâmbătă și a spus: „Este prematur să comentăm în detaliu, dar vom urmări îndeaproape evoluţia situaţiei în toate domeniile din întreaga lume.”

Dacă Iranul va participa, echipa trebuie să joace cele trei partide din Grupa G pe teritoriul Statelor Unite. Programul include un meci cu Noua Zeelandă pe 15 iunie, apoi o confruntare cu Belgia pe 21 iunie la Los Angeles și o partidă cu Egipt pe 26 iunie la Seattle.

Ultimul meci a primit denumirea de „meciul mândriei”, în sprijinul comunității LGBTQIA+, fapt care a generat și mai multe controverse la nivel internațional.

În prezent, situația rămâne în continuare nesigură, iar decizia finală a Iranului depinde de evoluția conflictului în care este implicat și de poziția autorităților de la Teheran.

(sursa: Mediafax)