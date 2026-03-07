Cum a ajuns războiul din Iran să afecteze competițiile sportive internaționale?

De la fotbal și tenis până la Formula 1, competiții importante sunt afectate de problemele de securitate și de restricțiile de transport aerian, în special în statele din Golful Persic, care au devenit în ultimii ani actori majori în sportul global, scrie Il Post.

În ultimul deceniu, statele din Golful Persic au investit masiv în sport, transformând regiunea într-un centru important pentru competiții internaționale. Qatar a organizat Cupa Mondială de fotbal din 2022 și este proprietarul clubului Paris Saint-Germain, câștigător recent al Ligii Campionilor. În același timp, Saudi Arabia a dezvoltat unul dintre cele mai bogate campionate de fotbal și găzduiește evenimente sportive majore, inclusiv raliul Rally Dakar, arată Il Post.

De asemenea, United Arab Emirates organizează turnee importante de tenis și găzduiește un Mare Premiu de Formula 1, la fel ca Qatar și Arabia Saudită.

Conflictul a început deja să afecteze calendarul sportiv. De exemplu, stadionul Lusail din Qatar ar trebui să găzduiască pe 27 martie Finalissima, meciul dintre campioana Europei și cea a Americii de Sud.

Evenimentul face parte dintr-un festival fotbalistic mai amplu organizat în Qatar. Situația complicată de securitate ridică semne de întrebare cu privire la desfășurarea competiției în regiune.

Între timp, mai multe competiții sportive din Orientul Mijlociu au fost suspendate. Aici se numără și campionatele de fotbal din Iran, Qatar și Israel. Partide din EuroLeague Basketball și din Liga Campionilor Asiatice au fost de asemenea amânate.

Situația complică și pregătirile pentru FIFA World Cup 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic.

Iran este deja calificată la turneul final. Totuși, oficiali ai federației iraniene au sugerat că participarea ar putea deveni dificilă din cauza conflictului. Dacă Iranul s-ar retrage, locul său ar putea fi preluat de o altă echipă asiatică, posibil United Arab Emirates sau Irak, în funcție de rezultatele din calificări.

Tenisul este unul dintre sporturile deja afectate de situația din regiune. După turneul Dubai Championships, mai mulți jucători au fost nevoiți să părăsească Emiratele Arabe Unite pe cale terestră, traversând granița spre Oman înainte de a putea zbura spre alte destinații.

În același timp, programul sezonului de Formula 1 ar putea fi perturbat. În aprilie sunt programate Marele Premiu din Bahrain și cel din Arabia Saudită. Aceste competiții depind în mare măsură de evoluția situației de securitate din regiune.

Unii sportivi au fost nevoiți să părăsească zonele afectate. Fotbalistul Munir El Haddadi, care juca la un club din Teheran, a fost transportat cu mașina până la granița cu Turcia într-o călătorie de aproximativ 2.000 de kilometri pentru a putea reveni în Europa.

În paralel, sportul rămâne și o scenă pentru mesaje simbolice. La un turneu feminin de fotbal din Australia, jucătoarele naționalei Iranului au refuzat inițial să cânte imnul național, gest interpretat de unii ca formă de protest sau de doliu în contextul conflictului.

(sursa: Mediafax)