Născuți în aprilie: Între ambiția Berbecilor și senzualitatea Taurilor

Dacă romantizezi zilele reci de weekend petrecute ghemuit pe canapea, pierzându-te într-o carte, abia aștepți să-ți pui cizmele de ploaie sau să te bucuri de frigul din aer care se disipează în blândețea primăverii timpurii, aprilie este luna potrivită pentru tine. Este o perioadă a anului care se pretează la înflorire și la nașterea unor planuri, idei, abordări și obiective noi. Iar această energie îți este adusă de astrologia lunii aprilie.

Influențe astrologice

Persoanele născute în aprilie se încadrează într-unul din cele două semne zodiacale: Berbec dinamic (21 martie - 19 aprilie) sau Taur lent, constant și cu picioarele pe pământ (20 aprilie - 20 mai). Persoanele născute sub Berbec, reprezentate de Berbec, tind să fie orientate spre acțiune, îndrăznețe, impulsive și curajoase. În aproape orice moment, ar prefera să apese accelerația decât să se agațe, adesea acționând înainte de a gândi. Fiind semnul cardinal de foc, sunt gânditori competitivi și de perspectivă, profesioniști în a lua inițiativa și a urmări vise mărețe. Pe de altă parte, Taurii, reprezentați de Taur, sunt senzuali, pragmatici, cu picioarele pe pământ, de încredere, loiali și căutători de plăcere. Fiind zodii de pământ fixe, sunt hotărâți, dar se pot lupta și cu încăpățânarea. O modalitate prin care sunt aproape întotdeauna predispuși să se înțepenească este atunci când sunt împinși să se miște într-un ritm mai rapid decât ritmul lor lent și constant preferat.

Acestea fiind spuse, persoanele născute în aprilie tind să fie capabile să identifice un obiectiv și să se îndrepte spre el cu determinare, indiferent de viteza pe care o adoptă. Sunt motivați și nu sunt ușor descurajați să abordeze orice și-au propus să realizeze. Acest lucru reflectă faptul că au ajuns pe lume într-o lună menită să hrănească creșterea și să iasă complet din hibernare într-o lume plină de viață nouă înfloritoare.

4 trăsături de personalitate esențiale ale celor născuți în aprilie:

1. Se bucură de prezent

Născuți pe lume într-o perioadă în care o ploaie torențială neașteptată sau vederea unei flori înflorite poate stimula febra primăverii, oamenii născuți în aprilie au o capacitate înnăscută de a trăi clipa. Cei cu o influență mai mare a Taurului găsesc ușor să exploreze lumea prin toate cele cinci simțuri, în timp ce persoanele jucăușe și cu ochii mari, alimentate de Berbec, sunt capabile să se bucure de bucuria ușoară fără prea multe probleme. La rândul lor, persoanele născute în aprilie sunt printre cele mai prezente.

2. Entuziaști și proactivi

Deoarece au venit pe lume într-o perioadă a anului care se rezumă la mersul înainte după un sezon lung, rece și provocator, persoanele născute în aprilie sunt în mod înnăscut motivate să urmărească obiective îndrăznețe, canalizându-și impulsul interior natural către trecerea liniei de sosire.

Fie că sunt plini de spirit exterior sau hotărâți în liniște, vor să fie percepuți ca fiind realizați și au o hotărâre destul de mare pentru a-și lăsa amprenta. Natura lor orientată spre rezultate pregătește adesea terenul pentru ca persoanele care au o zi de naștere în aprilie să devină lideri în domeniul ales.

3. Iubitori de natură

Fie că merg într-o drumeție ambițioasă, își văd trupa preferată într-un loc în aer liber sau se alătură unui grup de prieteni. Născuții în aprilie adoră să petreacă timp în lume. Este logic că sunt înnăscuți în acest fel, având în vedere că luna oferă, în general, un număr bun de zile cu vreme plăcută, de care probabil ești obligat să profiți.

Vibrațiile pământești ale Taurului și vibrațiile active și pline de energie ale Berbecului îi încurajează pe cei născuți în aprilie să găsească o scuză pentru a ieși din casă și a se bucura de împrejurimi, fie că este vorba de sub copacul lor preferat din curtea din spate sau de o pistă de alergare din apropiere.

4. Pasionali

Ca semn de foc guvernat de Marte, Berbecul acționează adesea din impulsuri, iar ca semn de pământ guvernat de Venus, Taurul adoră luxul, frumusețea și senzualitatea. La rândul lor, persoanele născute în aprilie sunt capabile să-și reverse toată inima în orice adoră și își doresc, fie că este vorba de o legătură intimă cu cineva special sau de o vacanță memorabilă plină de excursii interesante și distractive.

Primăvara tinde să ne inspire să fim mai cocheți și să urmărim aspectele mai fericite ale vieții, iar persoanele născute în aprilie nu pot să nu întruchipeze această energie.


