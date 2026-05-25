Povestea din spatele carierei lui Cristi Chivu: Ce studii are fostul internațional român

de Redacția Jurnalul    |    25 Mai 2026   •   15:15
Hepta/Cristi Chivu este antrenorul echipei FC Internazionale Milano.

Cristian Chivu este cunoscut pentru performanțele sale din fotbalul european, însă mai puțin știut este parcursul său academic.

În paralel cu activitatea sportivă, fostul internațional român și-a finalizat studiile universitare, demonstrând o preocupare constantă pentru educație.

Ce facultate a făcut Cristi Chivu

Internaționalul român a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universitatea de Vest din Timișoara, unde s-a înscris în 2006. Potrivit informațiilor publicate de presa sportivă, acesta a finalizat studiile în 2011 și a susținut ulterior examenul de licență, obținând calificarea de profesor.

Parcursul său universitar nu a fost unul liniar, fiind nevoit să își întrerupă temporar studiile din cauza angajamentelor profesionale din străinătate, însă a revenit de fiecare dată pentru a-și susține examenele.

Cariera de fotbalist

În paralel cu formarea academică, Cristi Chivu a avut o carieră solidă ca jucător, evoluând la cluburi importante din Europa, precum AS Roma și Inter Milano. Cu Inte, a câștigat trofee majore, inclusiv Liga Campionilor.

După retragerea din activitatea de jucător, a devenit anternor la același club.

Performanțe și ca antrenor

Cristi Chivu a obținut rezultate notabile ca antrenor  la juniori, cu echipa Primavera a clubului Inter, înainte de a ajunge la conducerea formației de seniori. Tehnicanul a reușit să bifeze performanțe importante, inclusiv câștigarea Seriei A și a Cupei Italiei.

A preluat echipa în vara 2025, într-un context dificil, iar în doar câteva luni a reușit să aducă două trofee majore, performanță rar întâlnită în istoria recentă a clubului.

După câștigarea trofeelor, Chivu a vorbit despre parcursul echipei sale și despre momentele dificile de la începutul sezonului. Fostul internațional a comparat evoluția clubului cu un „10 cu felicitări”, făcând referire simbolică la perfecțiune și la efortul colectiv al echipei, potrivit a1.ro.

„Meritul este al unui grup de băieți minunați”, a transmis antrenorul, subliniind importanța unității și a muncii colective în obținerea performanțelor.

