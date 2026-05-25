Povestea din spatele carierei lui Cristi Chivu: Ce studii are fostul internațional român

În paralel cu activitatea sportivă, fostul internațional român și-a finalizat studiile universitare, demonstrând o preocupare constantă pentru educație.

Ce facultate a făcut Cristi Chivu

Internaționalul român a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universitatea de Vest din Timișoara, unde s-a înscris în 2006. Potrivit informațiilor publicate de presa sportivă, acesta a finalizat studiile în 2011 și a susținut ulterior examenul de licență, obținând calificarea de profesor.

Parcursul său universitar nu a fost unul liniar, fiind nevoit să își întrerupă temporar studiile din cauza angajamentelor profesionale din străinătate, însă a revenit de fiecare dată pentru a-și susține examenele.

Cariera de fotbalist

În paralel cu formarea academică, Cristi Chivu a avut o carieră solidă ca jucător, evoluând la cluburi importante din Europa, precum AS Roma și Inter Milano. Cu Inte, a câștigat trofee majore, inclusiv Liga Campionilor.

După retragerea din activitatea de jucător, a devenit anternor la același club.

Performanțe și ca antrenor

Cristi Chivu a obținut rezultate notabile ca antrenor la juniori, cu echipa Primavera a clubului Inter, înainte de a ajunge la conducerea formației de seniori. Tehnicanul a reușit să bifeze performanțe importante, inclusiv câștigarea Seriei A și a Cupei Italiei.

A preluat echipa în vara 2025, într-un context dificil, iar în doar câteva luni a reușit să aducă două trofee majore, performanță rar întâlnită în istoria recentă a clubului.

După câștigarea trofeelor, Chivu a vorbit despre parcursul echipei sale și despre momentele dificile de la începutul sezonului. Fostul internațional a comparat evoluția clubului cu un „10 cu felicitări”, făcând referire simbolică la perfecțiune și la efortul colectiv al echipei, potrivit a1.ro.

„Meritul este al unui grup de băieți minunați”, a transmis antrenorul, subliniind importanța unității și a muncii colective în obținerea performanțelor.