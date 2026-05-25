Cea mai intensă Semifinală Chefi la cuțite, diseară, de la 20:30: probe noi și jurizarea-eveniment a Chef-ului cu 3 stele Michelin Mauro Uliassi

Nume de referință în înalta gastronomie mondială și unul dintre cei mai influenți Chefi din lume, Mauro Uliassi are cu restaurantul său, care îi poartă numele, o prezență constantă în topul celor mai bune restaurante din lume (The World’s 50 Best Restaurants), în 2022 ocupând locul 12. Numit Chef-ului Anului de mai multe ori în Italia, Uliassi a fost totodată votat de mai multe ori în topul The Best Chef Awards, platforma gastronomică globală de elită. Toate detaliile despre jurizarea lui Chef Uliassi vor fi descoperite de telespectatori diseară, într-un maraton culinar spectaculos, cu probe noi, care îi vor surprinde pe concurenți.

Urmează o seară intensă, în care cei zece semifinaliști se vor bate aprig pentru locurile din Marea Finală a sezonului 17 Chefi la cuțite. În ediția de miercurea trecută, Chef Popescu și echipa bej au obținut victoria la ultimul battle al sezonului – cei trei concurenți în tunici bej, Radu Beleț, Alex Szabo și Ștefan Turian, devenind astfel primii semifinaliști. Ulterior, proba individuală eliminatorie a decis și restul semifinaliștilor: Chef Richard este reprezentat de Alex Dodoaia, cuțitul său de aur, Andreea Nedelcu, Samuel Cernea și Sabina Șopterean, Chef Orlando îi are în această etapă pe Pita Said și Vladimir Popa, iar Chef Sautner a intrat doar cu o concurentă în Semifinală, Marina Luca, cuțitul său de aur. Cum se vor descurca cei zece, față-n față cu trei provocări extrem de dificile, telespectatorii vor afla în Semifinala difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30 – pentru ca mâine, să urmărească Marea Finală, iar miercuri să descopere prima ediție specială a mini-sezonului dedicat copiilor pasionați de gătit, Chefi la cuțite – Viitorul are gust.

