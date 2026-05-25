DNA lovește în Poliție: Agent din Câmpulung, acuzat că a cerut 12.000 de euro pentru a facilita un transfer

Polițist din Câmpulung, arestat după ce ar fi cerut 12.000 de euro pentru un transfer. DNA a intervenit

Un agent de poliție din Câmpulung, care ocupa și funcția de lider sindical la nivel județean, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce procurorii DNA l-au acuzat de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi cerut 12.000 de euro de la un coleg polițist, promițându-i că îi va facilita transferul între două inspectorate de poliție.

Un nou scandal lovește sistemul de ordine publică din România, după ce un agent de poliție din municipiul Câmpulung a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Pitești.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, polițistul, care activa în cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Câmpulung și ocupa în același timp funcția de președinte al unei filiale județene de sindicat din poliție, este acuzat de trafic de influență.

Decizia de arestare preventivă pentru 30 de zile a fost luată pe 23 mai 2026 de un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș, la solicitarea procurorilor DNA.

Cum ar fi încercat polițistul să obțină bani de la un coleg

Conform probelor administrate până în acest moment, anchetatorii susțin că, în luna februarie 2026, agentul ar fi pretins suma de 12.000 de euro de la un alt polițist.

În schimbul banilor, acesta ar fi promis că își va folosi influența pe lângă persoane aflate în funcții de conducere din două inspectorate județene de poliție pentru a facilita transferul colegului dintr-un IPJ în altul.

Surse apropiate anchetei susțin că promisiunea transferului ar fi fost prezentată ca fiind „sigură”, iar relațiile sindicale și profesionale ale suspectului ar fi fost folosite pentru a câștiga încrederea victimei.

DNA: Au fost primiți deja 10.000 de lei

Anchetatorii DNA susțin că, în luna martie 2026, polițistul ar fi primit efectiv suma de 10.000 de lei, reprezentând o parte din banii solicitați.

Acest aspect a stat la baza continuării investigațiilor și a măsurilor dispuse ulterior de procurori.

Dosarul este instrumentat de procurorii DNA Pitești, cu sprijinul ofițerilor Direcției Generale Anticorupție (DGA), instituție specializată în combaterea corupției din structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Tribunalul Argeș a decis arestarea preventivă

În urma audierilor și analizării probelor prezentate de procurori, magistratul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis propunerea DNA și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Pe durata anchetei, inculpatului i-au fost aduse la cunoștință atât calitatea procesuală, cât și acuzațiile formulate împotriva sa, conform prevederilor Codului de procedură penală.

DNA amintește de prezumția de nevinovăție

Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au transmis că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală necesară pentru administrarea probelor și nu înseamnă că persoana cercetată este vinovată.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care ar fi avut loc faptele și pentru identificarea eventualelor persoane implicate.

Mediafax