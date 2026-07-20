Trump și Infantino, huiduiți copios la intrarea pe teren pentru ceremonia de premiere la Cupa Mondială

Președintele american, Donald Trump, și președintele FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiți de public pe stadionul MetLife, din apropiere de New York, unde s-a jucat duminică finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania și Argentina, potrivit Le Figaro.

Președintele Trump, originar din New York, și liderul italo-elvețian al FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiti când ecranele gigantice ale stadionului au arătat intrarea lor pe teren pentru a înmâna trofeul Spaniei, care învinsese Argentina.

Donald Trump a tensionat relațiile cu liderii spanioli, inclusiv cu premierul Pedro Sánchez, care se afla și el duminică pe stadion, după ce șeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

What it sounded like when President Trump walked onto the field with FIFA head Gianni Infantino for the World Cup trophy presentation pic.twitter.com/qEIo327rcp — Monica Alba (@albamonica) July 19, 2026

Trump is being booed so loudly that the music from the stadium is drowned out as he walks or wobbles to present the FIFA championship trophy.



Hilarious! The world hates Trump, and he knows it! ???? pic.twitter.com/TtbcNEZCHV — Damaan, AKA 'Philly's Finest!' (@Damaan4u33) July 20, 2026

(sursa: Mediafax)