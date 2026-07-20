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Trump și Infantino, huiduiți copios la intrarea pe teren pentru ceremonia de premiere la Cupa Mondială

de Redacția Jurnalul    |    20 Iul 2026   •   10:17
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Trump și Infantino, huiduiți copios la intrarea pe teren pentru ceremonia de premiere la Cupa Mondială
Hepta/Trump și Infantino, huiduiți de un stadion întreg

După victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei, Donald Trump și Gianni Infantino au fost huiduiți copios la intrarea pe teren.

Președintele american, Donald Trump, și președintele FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiți de public pe stadionul MetLife, din apropiere de New York, unde s-a jucat duminică finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania și Argentina, potrivit Le Figaro.

Președintele Trump, originar din New York, și liderul italo-elvețian al FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiti când ecranele gigantice ale stadionului au arătat intrarea lor pe teren pentru a înmâna trofeul Spaniei, care învinsese Argentina.

Donald Trump a tensionat relațiile cu liderii spanioli, inclusiv cu premierul Pedro Sánchez, care se afla și el duminică pe stadion, după ce șeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

 

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Donald Trump gianni infantino Cupa Mondială
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