Președintele FIFA spune că jucătorii care își acoperă gura când vorbesc ar putea fi eliminați

Prestianni e acuzat că ar fi avut un comentariu rasist la adresa lui Vinicius Junior, luna trecută, în timp ce își acoperea gura cu tricoul, relatează AFP.

„Dacă un jucător își acoperă gura și spune ceva, iar asta are o consecință rasistă, atunci trebuie eliminat, evident”, a declarat Infantino pentru Sky News.

„Trebuie să presupunem că a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună, altfel nu ar fi fost nevoie să-și acopere gura. Pur și simplu nu înțeleg. Dacă nu ai ceva de ascuns, nu îți ascunzi gura când spui ceva. E atât de simplu. Iar acestea sunt acțiuni pe care le putem lua și trebuie să le luăm pentru a fi serioși în lupta noastră împotriva rasismului”, a precizat președintele FIFA.

Următorul Congres FIFA va avea loc luna viitoare la Vancouver, unde forul mondial ar putea decide să implementeze măsuri pentru a-i împiedica pe jucători să-și acopere gura la Cupa Mondială din acest an.

Infantino a avansat și ideea unor pedepse diferite pentru abuz rasist, în funcție de faptul dacă jucătorul vinovat își cere sau nu scuze public.

„Poate ar trebui să ne gândim și la a nu doar pedepsi, ci și la a permite, cumva, schimbarea culturii noastre, permițând jucătorilor sau oricui face ceva să-și ceară scuze. Poți face lucruri pe care nu vrei să le faci într-un moment de furie și să-ți ceri scuze, iar atunci sancțiunea trebuie să fie diferită, ca să facem încă un pas înainte. Poate ar trebui să ne gândim și la așa ceva”, a adăugat el.

(sursa: Mediafax)