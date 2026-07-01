Doliu în fotbalul românesc: Radu Mărginean a murit la 43 de ani după un accident tragic

„În această seară, familia utistă a primit o veste dureroasă. Radu Mărginean, fost jucător al UTA-ei și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști arădeni ai generației sale, a încetat din viață la vârsta de doar 43 de ani.”

Dispariția sa lasă un gol uriaș în comunitatea sportivă din Arad, acolo unde a fost nu doar un jucător important, ci și un mentor pentru tineri.

O carieră solidă în Liga 1 și contribuții importante la UTA

Născut pe 3 ianuarie 1983, Radu Mărginean a făcut parte dintr-o generație talentată de fotbaliști arădeni care au marcat perioada de după 1989. A fost un om de bază în echipa UTA Arad care a reușit promovarea în Liga 1 în anul 2002, moment considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a clubului.

„Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generații de fotbaliști arădeni de după 1989 și a avut un rol important în echipa UTA-ei care a obținut promovarea pe prima scenă, în 2002.”

Pe parcursul carierei, a evoluat pentru mai multe cluburi importante din România, inclusiv FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița. A bifat peste 200 de meciuri în Liga 1 și a fost, de asemenea, component al echipei naționale de tineret a României.

De la fotbalist la antrenor: implicarea în formarea noilor generații

După retragerea din activitate, Radu Mărginean a rămas aproape de fotbal și de clubul care l-a consacrat. A activat ca antrenor în cadrul Academiei UTA, contribuind la dezvoltarea tinerelor talente.

„După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul nostru, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA și contribuind la formarea noilor generații de fotbaliști.”

Una dintre realizările notabile din această perioadă a fost câștigarea titlului de campion național la nivel U17, performanță obținută alături de colegii din staff.

Circumstanțele tragediei: accident la baza sportivă

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, tragedia s-ar fi produs la baza de agrement pe care fostul fotbalist o deținea la ieșirea din Arad spre Zădăreni. Radu Mărginean ar fi încercat să intervină pentru a remedia o defecțiune tehnică la unul dintre bazinele cu apă.

În acest context, ar fi coborât într-o cameră tehnică, unde ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap. Incidentul a avut loc în apropierea terenului de fotbal, un loc cu o puternică încărcătură simbolică pentru el.

Medicii sosiți la fața locului au încercat zeci de minute să îl resusciteze, însă eforturile lor nu au avut succes.

Ancheta autorităților și reacții din comunitate

La locul incidentului au ajuns și criminaliștii din cadrul IPJ Arad, care au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Moartea lui Radu Mărginean a generat un val de reacții în rândul foștilor colegi, antrenori și suporteri, toți evocând profesionalismul, modestia și pasiunea sa pentru fotbal.

„Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

Dispariția sa la doar 43 de ani reprezintă o pierdere majoră pentru fotbalul românesc și pentru comunitatea arădeană, care pierde nu doar un fost sportiv de performanță, ci și un om dedicat dezvoltării tinerelor generații.