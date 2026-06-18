Cum a transformat Lionel Messi o băutură tradițională într-un fenomen global

La meciurile Cupei Mondiale și în zonele frecventate de suporteri, tot mai mulți fani pot fi văzuți purtând termosuri, cești tradiționale și „bombilla” — paiul metalic folosit pentru consumul infuziei de frunze de yerba mate.

Imaginea unei tradiții

Fotografia devenită virală după triumful Argentinei la Cupa Mondială din 2022 l-a surprins pe Lionel Messi ținând trofeul în timp ce bea yerba mate, o imagine care a consolidat asocierea dintre starul argentinian și băutura tradițională.

Alături de Messi, alți fotbaliști sud-americani, precum Luis Suárez, au contribuit la popularizarea acestei băuturi în afara continentului, notează observatornews.ro.

Yerba mate la Cupa Mondială

Interesul pentru yerba mate a fost vizibil și în Statele Unite, unde fanii Argentinei au transformat băutura într-un element de identitate culturală.

În Kansas City, înaintea unui meci al naționalei Argentinei, suporterii s-au adunat la cafenele și magazine specializate pentru a cumpăra și consuma yerba mate, recreând atmosfera sud-americană.

Proprietarii unor astfel de localuri au declarat că cererea a crescut semnificativ, inclusiv din partea celor care nu au legături directe cu cultura argentiniană, dar sunt atrași de experiența socială asociată băuturii.

Un ritual ancestral face înconjurul lumii

Originile yerba mate se regăsesc în tradițiile comunităților indigene din America de Sud, unde frunzele plantei erau folosite ca băutură energizantă și ritual social.

Astăzi, consumul de mate rămâne profund înrădăcinat în identitatea culturală a țărilor precum Argentina, Uruguay, Paraguay și Brazilia, unde modul de preparare și consum diferă în funcție de regiune.

În afara Americii Latine, băutura a cunoscut multiple adaptări. În Siria și Liban, de exemplu, yerba mate este consumată de peste un secol, iar în Europa a devenit populară în rândul tinerilor, inclusiv sub forma unor băuturi energizante îmbuteliate sau mixuri moderne.

În Germania, băutura a inspirat chiar produse comerciale precum Club Mate, folosit adesea ca mixer în băuturi alcoolice.

Ce este Yerba Mate?

Frunzele de yerba mate sunt uscate și uneori afumate, ceea ce îi conferă un gust ușor amar, cu note vegetale și pământii. Conținutul de cofeină oferă un efect energizant constant, diferit de cel asociat cafelei.

Îsă yerba mate este și un simbol al conexiunii sociale în cultura sud-americană. Băutura este adesea împărțită între mai multe persoane, într-un ritual care implică încredere și apartenență.

„Când cineva îți oferă mate și tu accepți, ai intrat într-o relație. Este o modalitate de a te lega de oameni”, explică antropologul Christine Folch, subliniind rolul de liant comunitar al băuturii în cultura sud-americană.

Astfel, dintr-un obicei local, yerba mate s-a transformat într-un fenomen global, purtat de fotbal, cultură și noile obiceiuri de consum, fără să-și piardă însă identitatea.

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