Soția fostului fotbalist de la Dinamo a ajuns la spital după un atac într-un restaurant din București. „12-13 inși ne-au atacat!”

Atac violent asupra lui Ricardo Grigore și a soției sale. Femeia a ajuns la spital după un scandal izbucnit la un botez

Fostul fotbalist susține că el și soția sa au fost atacați de un grup de aproximativ 12-13 persoane. Femeia a ajuns la spital cu răni la cap, iar cazul este anchetat de poliție.

Noapte de coșmar pentru fostul fundaș al lui Dinamo, Ricardo Grigore. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani, care evoluează în prezent la Real Avilés, în liga a treia din Spania, a fost implicat într-un incident violent petrecut într-un restaurant din zona Vitan, București, potrivit Gazeta Sporturilor.

În urma altercației, soția sa, Alexandra Popescu, a fost rănită la cap și transportată la spital, unde medicii i-au acordat îngrijiri și i-au aplicat două copci. Potrivit informațiilor apărute, femeia ar fi fost lovită în timpul unui atac în care au fost folosite arme albe.

Scandalul ar fi pornit de la un conflict izbucnit la un botez

Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment privat. Conform informațiilor apărute, tensiunile ar fi început după un schimb de replici între fratele mai mic al lui Ricardo Grigore și un alt grup de participanți.

Fotbalistul susține însă că a încercat să evite orice confruntare și a decis să plece împreună cu soția imediat ce a observat că atmosfera devenea tensionată. Situația ar fi degenerat în momentul în care cei doi au ieșit din local.

Potrivit relatărilor, unul dintre agresori ar fi scos un briceag și ar fi încercat să îl lovească pe fostul fundaș dinamovist. În încercarea de a-l proteja sau aflată în imediata apropiere a acestuia, Alexandra Popescu a fost rănită la cap.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și o ambulanță. După acordarea primului ajutor, femeia a fost transportată la spital pentru investigații și tratament.

Ricardo Grigore: „Niște nenorociți, niște animale!”

Contactat de Gazeta Sporturilor, Ricardo Grigore a povestit momentele dramatice prin care a trecut și a precizat că prioritatea sa este recuperarea soției.

„Doar asta nu-mi mai trebuia! Sunt sportiv, nu vreau să apar cu astfel de probleme. Și, în plus, să am familia, soție, în pericol. Nu vreau să fac vedete pe nimeni, nu vreau scandal, vreau să fie liniște, vreau să mă concentrez pe fotbal.

Dau declarații de nu știu câte ore, încă mai dau. Important este că soția este bine, mulțumesc lui Dumnezeu, șocată, dar bine, atât cât mai poate fi bine după un astfel de episod!”

Fotbalistul a explicat că soția sa a suferit o rană la cap, însă nu știe exact cu ce a fost lovită.

„Are două copci la cap, nu știu cu ce i-a dat (lovit-o), cu lama, cu mânerul cuțitului... Niște nenorociți, niște animale...”

Fostul dinamovist spune că nu a provocat conflictul

Ricardo Grigore insistă că nu a avut niciun conflict direct cu presupușii agresori și că totul ar fi pornit de la o dispută în care era implicat fratele său mai mic.

„Din start, vreau să fie clar, n-am avut conflict cu nimeni, n-am provocat, n-am avut niciun clinci. Eram la eveniment (n.r. botez), iar unul dintre cei de acolo a avut ceva de împărțit cu un frate al meu mai mic. Cum sunt chestiile între puști, mai cu amenințări, mai cu vorbe, care oricum nu fac bine nimănui.”

Fotbalistul susține că a încercat să evite orice altercație și că a plecat din local imediat ce a simțit că situația se poate transforma într-un scandal.

„Eu când am sesizat că poate ieși ceva scandal, am simțit!, i-am salutat pe niște prieteni și am plecat cu soția. Când am ieșit, 12-13 inși ne-au atacat. «Ce faci, băi obraznicule?», plus alte vorbe urâte. Crede-mă, n-am ripostat, nici n-am apucat să am o reacție, că ne-au atacat. Am sărit să-mi protejez soția, să o acopăr, am fost atacați cu bricegele.”