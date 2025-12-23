Rusia emite un nou mandat de arestare pentru Garry Kasparov

Tribunalul Zamoskvorețki din capitala Rusiei a emis ordinul de arestare în contumacie împotriva lui Garry Kasparov, fost campion mondial de șah și activist politic stabilit în străinătate. Conform legislației ruse, acuzația de „apologia terorismului” este considerată deosebit de gravă.

Agenția de presă Tass precizează că măsura presupune o privare de libertate de două luni, calculată din momentul în care Kasparov ar intra în Rusia sau ar fi predat autorităților. Decizia a fost aprobată pe 22 decembrie 2025, urmând să fie aplicată oficial începând cu 26 decembrie.

La Stampa precizează că șahistul a fost „dat în urmărire” încă din anul 2024. El se află în afara granițelor ruse, însă dosarul său este inclus într-o cauză penală activă, iar noul mandat de arestare consolidează poziția Kremlinului față de opozanții din exil. Până la acest moment, Kasparov nu a transmis nicio reacție publică referitoare la hotărârea instanței ruse.

Cine este Garry Kasparov

Născut în 1963, Garri Kimovici Kasparov este considerat unul dintre cei mai mari jucători de șah din istorie. A obținut titlul suprem în 1985, la vârsta de 22 de ani, stabilind un record de tinerețe, și l-a păstrat până în anul 2000.

După retragerea din competiții, Kasparov s-a implicat în politică, devenind o voce puternică a opoziției față de Vladimir Putin. În 2013 a părăsit Rusia, stabilindu-se la New York, iar ulterior a obținut cetățenia croată.

Din exil, fostul campion a continuat să denunțe politica Kremlinului. El a sprijinit deschis Ucraina după declanșarea invaziei ruse, cerând oprirea lui Putin „prin orice mijloace necesare”. Aparițiile sale frecvente în presa internațională l-au transformat într-una dintre cele mai vizibile figuri ale opoziției ruse din afara țării.

Kasparov a mai avut conflicte directe cu autoritățile ruse. În 2007, el a fost reținut la Moscova în timpul unui protest, fiind eliberat ulterior după plata unei amenzi.