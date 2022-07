Analiză: De ce Dinamo din Liga 2 nu mai are nicio șansă. Promovarea CS Dinamo în Liga 3 nu este deloc întâmplătoare

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Dinamo activat până în acest an la un nivel modest, anonim, în Liga 4 București. Tot acolo, și tot la fel de modest și anonim, activează de câțiva ani și AFC FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea. Fie una, fie cealaltă au luat bătaie la scor de maidan și de la Steaua, și de la Rapid, și de la Progresul, și de la FCSB II, și de la AFC Rapid (celălalt Rapid), ca să nu mai vorbim de Asalt, Victoria București sau alte echipe cvasi anonime. În toți acești ani, nici CS Dinamo, nici AFC FC Dinamo n-au avut nicio pretenție la o cât de mică performanță, necum la promovare, mulțumindu-se doar cu un loc la mijlocul clasamentului din eșalonul patru bucureștean. Se complăceau acolo, departe de ochii microbiștilor, însă lăsând mereu impresia că cele trei entități ar fi într-o colaborare strânsă. Greșit. Această impresie a fost lăsată intenționat, întru păcălirea suporterilor. Mai mult, echipa lui Badea avea până în această primăvară avea aceeași siglă pe piept cu Dinamo din Liga 1, deși societățile erau total diferite.

Mirajul stadionului cel nou

Acest statu quo, care s-a menținut atâția ani, a fost brusc bulversat în acest sezon, exact în momentul în care a devenit o certitudine construcția noului stadion. Dintr-odată s-au activat toți cei care au tăcut în ultimii ani. Nicolae Badea a somat echipa din Liga 1 să-și schimbe numele din „FC” în „SC” Dinamo. Evenimentul nu a produs mari valuri. Suporterii n-au fost deranjați, „Ce mi-e FC, ce mi-e SC atât timp cât suntem Dinamo”, spuneau ei. N-a durat mult, timp în care Nicolae Badea a lăsat din nou impresia că ajută financiar echipa din prima divizie, că s-a implicat în numirea de antrenori, că oferea „cine de taină” jucătorilor, până când, pe nepusă masă, le interzice și sigla! Fanii, care tot mai sperau ca Nicolae Badea să salveze echipa, n-au observat planul ca acel „unic Dinamo” să devină „tot mai puțin Dinamo”, culminând cu „un tot mai mic Dinamo”, retrogradat în Liga 2, cu datorii, fără stadion și, mai grav, fără perspective de redresare.

Obiectiv 1: CS Dinamo, promovată anul viitor în Liga 2

Promovarea în sezonul următor este principalul obiectiv al CS Dinamo, echipă girată moral de trei dinamoviști pursânge, Lupu, Marius Niculae și Dănciulescu. Aici s-a folosit modelul proiectului de la Rapid, care era și el împărțit în vreo 3-4 Rapiduri la un moment dat. A câștigat actualul Rapid, prin aducerea unor legende alături. Odată cu ei a venit și marea masă a suporterilor. Deși acesta este scopul și în Ștefan cel Mare, aducerea unor legende alături de CS, la Dinamo este mai dificil de realizat asta. Marea masă a suporterilor din PCH și Peluza Sud sunt în conflict deschis cu Lupu și oricum nu vor asocierea cu Ministerul de Interne. Dar vor și aceștia acces nelimitat pe noul stadion.

Obiectiv 2: Schimbarea legislației încât CS să poată juca în Liga 1

În umbra presiunilor pe care CSA Steaua le face pentru schimbarea legislației, CS Dinamo vrea să profite și, deși comandantul clubului neagă, în realitate nu prea neagă. Dar nu se pronunță, pentru ca să nu stârnească un val de nemulțumiri ale altor cluburi, însă „porumbelul” i-a scăpat: „Să vedem ce va reuși CSA Steaua și apoi vom mai vedea”, a spus acesta la o emisiune TV. Asta înseamnă că CS Dinamo stă la pândă, așteptând ca presiunile CSA Steaua să-i ajute indirect și pe ei.

Salvarea nu poate veni nici de la minister, nici de la Clubul Sportiv

Administratorii echipe retrogradate în Liga 2 împreună cu suporterii din programul DDB tot trag nădejde că va veni un ajutor din partea Clubului Sportiv sau de o schimbare de poziție din partea lui Nicolae Badea.

Clubul Sportiv nu are niciun interes să se asocieze cu echipa din Liga 2. Există o teamă întemeiată vizavi de datoriile istorice, care au tot apărut în ultimii ani în foarte multe momente delicate. Mai mult, deja există două exemple concrete în fotbalul românesc, la FC U Craiova 1948 și la Rapid, echipe care s-au desființat, societățile care le dețineau au dat faliment, au luat-o de la zero din ligile inferioare și când au ajuns în Liga 1 s-au trezit cu datorii în numele vechilor societăți, TAS considerând că actualele echipe sunt continuatoarele de drept ale celor falimentate. Sunt corecte sau nu deciziile TAS... este mai puțin important. Rapid și FCU sunt bune de plată. Cu astfel de exemple concrete, Ministerul de Interne și Clubul Sportiv Dinamo nu au niciun motiv să riște ca peste câțiva ani să se trezească mereu cu alte și alte milioane de euro despăgubiri fie unor jucători aduși de Cortacero, fie alte datorii necunoscute din perioadele când acționari erau Nicolae Badea, Cristi Borcea, Săvulescu sau Negoiță. Mai mult, nu ar fi de bonton ca Ministerul de Interne să se asocieze cu un salon de coafură aflat în insolvență, Lotus SRL.

MAI face investiții uriașe, la toate secțiile sportive

În timp ce SC Dinamo a retrogradat și se confruntă cu probleme tot mai grave, cu datorii de peste 7 milioane de euro, fără lot, fără stadion, punându-se sub semnul întrebării însuși înscrierea în al doilea eșalon, Clubul Sportiv al Ministerului de Interne face investiții peste investiții. Pe lângă bazinul olimpic și sala polivalentă „Dinamo”, și modernizarea infrastructurii, CS a pornit și o amplă campanie de racolare de sportivi talentați la toate secțiile sportive, mulți aduși chiar de la rivalele Steaua sau Rapid. Cea mai răsunătoare achiziție este cea a înotătorului David Popovici, luat de la Steaua. Motivul făcut public a fost acela că la Dinamo are condiții net superioare celor de la Steaua, care are bazin mic. În realitate, CS Dinamo îi oferă și un salariu lunar de 7.000 de euro, la care se mai adaugă și salariile staffului lui Popovici, antrenor, fizioterapeut, masor, medic etc. Investiția s-a dovedit extraordinar de inspirată, David Popovici devenind o vedetă mondială după cucerirea celor două medalii de aur la Mondialele de la Budapesta. Și alte „racolări” s-au dovedit inspirate. De exemplu, tenismena Mihaela Buzărnescu, tot de la Steaua, antrenorul Eugen Ilie, antrenor de baschet, venit tot de la Steaua. De asemenea echipa de polo feminin a fost întărită cu Johanna Toth, căpitanul naționalei de polo feminin, adusă de la Rapid și cu Xenia Bona, căpitanul echipei de polo de la Steaua. „Am întărit toate secțiile cu jucători talentați și de mare viitor. Dinamo trebuie să devină emblema sportului românesc”, spunea Ionuț Popa, Comandantul Clubului Sportiv Dinamo.

Echipa de handbal, achiziții de lux de la Barcelona

Cea mai de succes secție este cea de handbal masculin, prezentă an de an în Champions League, și campioana României ultimilor ani. „Se țintește sus. Vrem să ne luptăm cu greii Europei, cu Barcelona, cu PSG, cu Porto, pe care i-am și învins, cu Kiel sau cu Veszprem”, declara mândru comandantul clubului. Iar vorbele n-au rămas goale: a fost achiziționat Ali Zein chiar de la Barcelona, câștigătoarea la zi a Champions League. Să amintim și de antrenorul Xavier Pascual, venit tot de la Barcelona, și el câștigător de Champions League cu clubul catalan.

„Urmează investiții la fel de mari și la echipa de fotbal”

O sursă din cadrul clubului ne-a spus că după ce se vor pune la punct toate secțiile, principala preocupare va fi secția de fotbal. „Vom avea stadion nou și modern peste 3-4 ani. Până atunci pregătim pas cu pas ascensiunea secției, creștem copii, iar când va fi gata și stadionul vom fi pregătiți pentru marea performanță și la fotbal. Va fi stadionul nostru, casa noastră, baza noastră de pregătire, academia noastră și jucători crescuți aici, la Dinamo. Întrebat dacă este posibilă o „alianță” cu echipa proaspăt retrogradată în Liga 2, acesta ne-a răspuns: „Ei trebuie să iasă din situația asta grea în care sunt acum. Clubul nostru nu se poate asocia cu o societate aflată în insolvență spre faliment. Nu permite nici legea, și oricât de dinamoviști suntem și noi, și ei, nu putem face nimic pentru ei, atâta vreme cât eu produc datorii tot mai mari”. În ceea ce privește opțiunea suporterilor, acesta ne-a mai spus: „Peluza Sud a venit la toate meciurile echipei de handbal masculin în Liga Campionilor. Au venit și la volei, și la polo, îi așteptăm și la fotbal”.

Amenințări cu pierderea siglei și a numelui din partea lui Nicolae Badea au existat și pe vremea lui Ionuț Negoiță. Speriat, acesta a înscris la OSIM rezervând denumirea FCDB,

pe modelul FCSB, ca să aibă o variantă imediată la îndemână în cazul în care Nicolae Badea

îl va lăsa fără nume și siglă. Negoiţă a și recunoscut: „Vrem să facem un rebranding

cu noua siglă a clubului sportiv”.

„Noi suntem Dinamo! Toți suporterii sunt bineveniți alături de noi. E greu de spus că o fuziune poate exista între CS și FC Dinamo. Trebuia să o ia de la capăt de acum șase ani. Cine să vină la nimic? Am înțeles că jucătorii au declarat că nu au nici bucătar, cred că nu au nici ghete”.

Daniel Iftodi, antrenor CS Dinamo,

după obținerea promovării în Liga 3