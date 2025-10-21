Botoșaniul își face poze cu clasamentul

Și totuși, iată că moldovenii, cu bugetul unui cantonament al FCSB-ului și cu lotul adunat din jucători trecuți prin toate colțurile continentului, stau în fruntea clasamentului, privind de sus giganții din București și Cluj.

Cine ar fi crezut? Botoșaniul, echipa care abia s-a salvat de la retrogradare în primăvară, conduce acum o Ligă 1 în care FCSB și CFR Cluj se uită una la alta ca doi elevi repetenți care încearcă să-și copieze niște teme greșite. E drept, mai e mult până la final, dar fotografia de moment e prea savuroasă ca Valeriu Iftime și Leo Grozavu să nu o înrămeze, eventual să o și sfințească la biserică.

La Botoșani, atmosfera e de poveste. Valeriu Iftime, patronul cu discurs filosofic și accente de umor moldovenesc, a reușit, fără să-și dea seama, ceea ce alții încearcă de ani de zile cu milioane de euro: să facă o echipă care joacă fotbal. Nu declarații, nu conflicte, nu promisiuni de titlu, ci pase, ocazii, și – surpriză! – puncte. Fără vedete, fără presiune mediatică, fără scandaluri televizate.

„Nu-l mai năcăjâți pe Gigi”

În schimb, la FCSB, circul e zilnic. Gigi Becali a trecut de la stilul lui de a schimba antrenorii mai des decât își schimbă jacheta de piele la schimbarea jucătorilor. Pe vremea lui Ceaușescu se numea „rotirea cadrelor”. La FCSB este plimbarea jucătorilor de la lista Ligii 1 la lista pentru Europa League și invers. De la anunțata pensionare a lui Chiricheș înapoi în teren, chiar titular ca fundaș central, poziție în care, spunea Gigi Becali, „Chiricheș nu va mai juca niciodată”. Umilința supremă a fost cu modesta Metaloglobus, o echipă care nici acum nu realizează că a promovat în Liga 1. Însă cât de modestă este Metaloglobus a învins FCSB care nu a jucat nimic.

Suporterii, sătui de circul din jurul echipei, au cerut demisia. Însă demisia cui? Ce vină au antrenorii, care pregătesc o săptămână echipa dacă înaintea meciului vine mutarea în plic? „Să nu-l mai văd pe Tavi Popescu în centru. Să nu-l mai văd pe Chiricheș. E bătrân. Ce să mai fac cu el? Să nu-l mai văd pe Kiki. Nu e de FCSB!”, sună ordinele de la palat. Și atunci cum să mai faci echipa? Suporterii fac și haz de necaz: „Norocul lui Mihai Popescu este că s-a accidentat și va scăpa de criticile lui Gigi că și-a schimbat religia. Va pleca la vară când își va reveni după accidentare și va fi mai liniștit unde se va duce”.

Valeriu Iftime a comentat situația campioanei: „Nu-l mai năcăjâți pe Gigi. Lăsați-l să se pregătească de Cupa României, că doar așa mai poate pupa FCSB cupele europene”.

CFR îl readuce pe Mureșan

CFR Cluj, în stilul ei caracteristic, pare că trăiește în continuare în nostalgia lui Dan Petrescu. Chiar dacă „Bursucul” nu mai e acolo, spiritul lui bântuie vestiarul: meciurile se câștigă urât, cu 1-0, dar de data asta nici ăla nu mai vine. Ardelenii, care ne obișnuiseră cu un cinism eficient, s-au transformat brusc într-o echipă care domină statisticile, dar pierde punctele.

În disperare de cauză și după demisia lui Cristi Balaj din funcția de președinte, Nelu Varga s-a gândit că cel mai potrivit pentru redresarea situației este resuscitarea lui Iuliu Mureșan, fost președinte la CFR în perioada Arpad Paszkany. Considerat de mulți „sforarul șef al Ligii 1”, în Mureșan se pun toate speranțele în Gruia, unde situația financiară este sub limită. Principala sursă de venituri la CFR sunt cupele europene, însă n-au mai prins grupele europene de trei ani, iar perspectivele pentru acest an nu sunt deloc optimiste. CFR este pe locul 11, la 6 puncte de play-off, cu statistici groaznice pentru o multiplă campioană, 2 victorii, 7 egaluri și 3 înfrângeri în 12 meciuri. Meciul de aseară, de la Ploiești, s-a disputat după închiderea ediției, însă, indiferent de rezultat, nu îmbunătățește situația. Până la podium, care duce în Europa, sunt 14 puncte, și chiar cu înjumătățirea punctelor tot va fi greu să-l prindă. Mai ales că rezultatele nu vin. Egalul de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda spune multe despre forma echipei și despre tensiunea din vestiar.

O fi venit sorocul ca Rapid și Craiova să tragă la titlu?

Rapid și Universitatea Craiova visează. Sunt pe locurile 2-3 și se uită din văzduhul clasamentului la eternele favorite la titlu. Rapidul a bătut Dinamo și se vede că Gâlcă a adus ceva nou în Giulești, jocul pragmatic. S-a dus vremea celebrei zicale „Decât un gol urât mai bine o ratare frumoasă”. Și iată că, cum-necum, Rapid este la egalitate de puncte cu liderul Ligii 1, FC Botoșani.

Craiova, cu lotul ei „pentru titlu”, joacă adesea de parcă titlul ar fi doar o figură de stil. Surse din interiorul clubului spun că nu este cea mai fericită atmosferă în vestiar. „Ceva mocnește în club. Se simte tensiunea în aer. Înfrângerile cu Oțelul și FCSB plus egalul cu Farul n-au picat deloc bine. Nici victoria cu Slobozia nu a calmat situația. Dacă dădea Papeau al doilea gol nu vedeam bine Știința. Să vedem ce vor face în Conference League. Poate ăsta o fi obiectivul principal. Cine mai știe?”.

Botoșani e lider. Restul să ia notițe

Concluzia acestui început de sezon este că, într-un campionat care se vrea profesionist, cea mai profesionistă echipă este una provincială, cu un buget modest, fără ambiții declarate, dar cu chef de a produce surprize, chiar dacă nu are „proiecte de titlu”. În fotbalul românesc, unde totul pare programat pentru haos, mai există loc pentru neprevăzut, în care FCSB și CFR, cu toată greutatea numelui, se luptă cu propriile umbre.

Tot ce se poate ca Botoșaniul să nu reziste până la final. Poate că în primăvară clasamentul va arăta „normal”, cu FCSB și CFR în frunte și cu Iftime zâmbind din zona de mijloc. Dar chiar și așa, momentul ăsta merită ținut minte. Până atunci, Botoșaniul joacă degajat. Fără presiune și scandaluri, fără „proiecte mărețe”, fără „să vină banii de la UEFA”, ci doar cu poftă de joc care i-ar face invidioși pe mulți. Dacă n-au și ei un patron care te sună în minutul 70 să-ți spună pe cine să schimbi e mai ușor să joci fotbal...

Pe când un stadion modern la Botoșani?

Acum, că Valeriu Iftime este și președinte al Consiliului Județean Botoșani, poate forța modernizarea stadionului sau chiar construcția unuia nou. „Ani de zile am tot cerut să se facă ceva cu stadionul. Dacă vă aduceți aminte am fost la un pas de a aduce la Botoșani pe Tottenham în preliminarile Europa League. Poate e mai bine că nu a fost să fie. Chiar ne făceam de râs cu condițiile de la Botoșani. Mi s-a spus că nu avem echipă care să justifice investiția în modernizarea stadionului. Bine că are Târgoviște echipă puternică. Că are chiar două stadioane moderne în oraș”, declara Valeriu Iftime anul trecut, după ce a câștigat alegerile. Acum, este lider al campionatului. Iftime este șef la județ și poate face ceva și cu stadionul. „Acum avem echipă, dar tot n-avem stadion”, a spus recent Iftime.