Derbiul Clujului: CFR a bătut Universitatea

Unicul gol al partidei a fost înscris din penalty în minutul 70 de Andrei Cordea.

Acesta a fost meciul cu numărul 450 pentru Mario Camora pe prima ligă a fotbalului românesc. El se află la al 15-lea sezon la CFR Cluj.

Cele două rivale s-au întâlnit și pe 16 martie, când Universitatea Cluj - CFR Cluj s-a terminat 2-1.

CFR Cluj ajunge astfel la 37 de puncte în play-off, la doar 2 distanță de rivala Universitatea Cluj, care are 39 de puncte.

În etapa a șasea a play-off-ului se joacă duminică Dinamo-Rapid, iar luni Fc Argeș-Universitatea Craiova.

