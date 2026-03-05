Dinamo Bucureşti s-a calificat în semifinalele Cupei României

Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Mihai Pop (26), cu o lovitură de cap la centrarea lui Raul Opruţ.



Buzoienii au oferit o replică foarte curajoasă şi au avut o bară, prin atacantul Valentin Dumitrache (16), care aparţine de Dinamo. Portarul Alexandru Roşca a avut intervenţii reuşite şi la şutul lui Dumitrache (25), precum şi la bolta trimisă de Florentin Puiu de la centrul terenului (72).



Dinamo a trimis mingea în bară de două ori în repriza secundă, prin Daniel Armstrong (55) şi Pop (79).



În semifinale, Dinamo o va înfrunta pe Universitatea Craiova, pe 22 aprilie, la Bucureşti.



Dinamo Bucureşti - AFC Metalul Buzău 1-0 (1-0), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti

A marcat: Alexandru Mihai Pop (26).

Arbitru: Robert Avram (Piteşti); arbitri asistenţi: Romică Bîrdeş (Piteşti), George Bogdan Duţă (Bacău); al patrulea oficial: Mihai Motan (Târgovişte)

Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Observatori: Florin Hîncu (Braşov) - CCA, Mihai Andrieş (Bucureşti) - FRF

Sursa: AGERPRES

Citește pe Antena3.ro O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul