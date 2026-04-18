Dinamo, la primul succes în play-off, 2-1 cu liderul Universitatea Cluj

Golurile s-au marcat în ultimul sfert de oră al partidei.
Cătălin Cîrjan (75) a deschis scorul cu o execuţie rapidă de la 14 metri, din pasa lui Danny Armstrong, apoi Alexandru Musi a majorat diferenţa cu un şut la vinclu de la 17 metri (81), golul ''şepcilor roşii'' fiind reuşit de Atanas Trică (84), cu o lovitură de cap de la 8 metri, la centrarea lui Issouf Macalou.
Dinamo a mai avut ocazii prin Cîrjan (9) şi George Puşcaş (77), în timp ce ardelenii au ratat prin Jug Stanojev (25), Omar El Sawy (41), Oucasse Mendy (60) şi Ovidiu Bic (90+3), al cărui şut de la 27 de metri a şters vinclul.
Fostul internaţional albanez Sulejman Demollari, fost jucător la Dinamo, a dat lovitura de start a meciului.
Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 104 ori, potrivit LPF, de 56 de ori s-au impus bucureştenii, de 24 de ori au câştigat clujenii, iar alte 24 de confruntări s-au terminat la egalitate.
''U'' Cluj venea după opt victorii consecutive, iar Dinamo nu mai câştigase de şapte etape (două egaluri, cinci eşecuri).
În sezonul regulat, Dinamo a câştigat ambele partide directe, cu acelaşi scor, 1-0.
Dinamo Bucureşti - FC Universitatea Cluj 2-1 (0-0), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Cătălin Cîrjan (75), Alexandru Musi (81), respectiv Atanas Trică (84).
Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica)
Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova)
Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF
AGERPRES