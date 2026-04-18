Dinamo, la primul succes în play-off, 2-1 cu liderul Universitatea Cluj

Sursa foto: Hepta/'U' Cluj venea după opt victorii consecutive, iar Dinamo nu mai câştigase de şapte etape (două egaluri, cinci eşecuri).

Dinamo Bucureşti a obţinut prima sa victorie din play-off-ul Superligii de fotbal, 2-1 (0-0) cu liderul Universitatea Cluj, sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a cincea.