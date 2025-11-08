Dinamo, victorie categorică cu Csikszereda: 4-0 pe Arena Națională și urcare pe podium

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   20:10
Sursa foto: FB Dinamo Bucuresti

Dinamo București a obținut o victorie categorică în etapa cu numărul 16 din Superliga, impunându-se cu 4-0 în fața formației Csikszereda, pe Arena Națională.

„Câinii roșii” au oferit un adevărat spectacol în etapa a 16-a din Superliga, reușind o victorie clară în fața celor de la Csikszereda. Cu o dublă a lui Karamoko și goluri semnate de Musi și Soro, Dinamo urcă pe locul 3 și își consolidează statutul de pretendent la titlu.

Elevii lui Zeljko Kopic au dominat partida de la un capăt la altul, oferind o demonstrație de forță în fața propriilor suporteri. Karamoko a deschis scorul și a mai punctat o dată pentru „câinii roșii”, în timp ce Musi și Soro au completat lista marcatorilor.

După acest succes, Dinamo urcă pe locul 3 în clasamentul Superligii, acumulând 30 de puncte și consolidându-și poziția în lupta pentru titlu, potrivit ProSport.

De cealaltă parte, Csikszereda continuă să traverseze o perioadă dificilă, echipa fiind prinsă în lupta pentru evitarea retrogradării.

 

Echipele de start

Dinamo(4-3-3): A. Roșca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, M. Karamoko, Musi

Rezerve: Epassy – Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Ad. Caragea, M. Toader, L. Bărbulescu, D. Armstrong, Al. Pop

Absenți: Sivis (accidentat), Mazilu (nerefăcut)

Antrenor Zeljko Kopic

Csikszereda (4-1-4-1): E. Pap – Bloj, Celic, Hegeduș, Ferenczi – Vegh – Bakos, Veres, Jebari, Szabo – Eppel

Rezerve: Karacsony, M. Simon – Kajan, Szilagyi, Andrezly, Dusinszki, Palmes, Bodo, Anderson Ceara, Csuros, Szalay, Gergely

Absenți: Babati, Dolny (accidentați)

Antrenor Robert Ilyes

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: FK Csikszereda Dinamo Bucureşti arena nationala
