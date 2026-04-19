Două meciuri decisive în Superliga: Meciuri cu miză mare la Ploiești și Craiova

Prima partidă a zilei este Petrolul Ploiești-FC Hermannstadt. Este un meci din etapa a V-a a play-out-ului Superligii de fotbal care va începe la ora 18.15. Ambele formații au mare nevoie de puncte. Gazdele se află pe loc de baraj pentru evitarea retrogradării, în tip ce sibienii sunt pe penultima poziție care duce direct în Liga a II-a.

A doua partida a zilei este din play-off și se va disputa la Craiova. De la ora 21.00 se vor întâlni Univ.Craiova și Rapid București, echipele de pe locurile 2 și 4 în clasament. Oltenii și giuleștenii încearcă să profite de eșecul de sâmbătă al liderului U Cluj. Univ. Craiova are 36 de puncte, iar Rapid 32 de puncte. U Cluj este pe prima poziție cu 39 de puncte.

Primele două partide ale etapei au fost vineri. În play-out, Oțelul Galați a trecut pe teren propriu de UTA Arad, scor 1-0, în timp ce în play-off CFR s-a impus dramatic în fața formației FC Argeș, cu un gol înscris în prelungiri. Partida s-a disputat la Mioveni.

Sâmbătă, Csikszereda M. Ciuc a trecut de Unirea Slobozia, scor 3-2, iar Dinamo a învins-o pe U Cluj, la București, scor 2-1.