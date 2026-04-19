Jurnalul.ro Sport Fotbal intern Două meciuri decisive în Superliga: Meciuri cu miză mare la Ploiești și Craiova

de Redacția Jurnalul    |    19 Apr 2026   •   13:20
Sursa foto: Meciuri cu miză mare în play-off și play-out.

Două meciuri cu miză mare se vor disputa duminică în Superliga de fotbal. Una dintre partide se va juca la Craiova și are importanță în lupta pentru titlu. A doua partidă va fi la Ploiești între două formații care încearcă să scape de retrogradare.

Prima partidă a zilei este Petrolul Ploiești-FC Hermannstadt. Este un meci din etapa a V-a a play-out-ului Superligii de fotbal care va începe la ora 18.15. Ambele formații au mare nevoie de puncte. Gazdele se află pe loc de baraj pentru evitarea retrogradării, în tip ce sibienii sunt pe penultima poziție care duce direct în Liga a II-a.

A doua partida a zilei este din play-off și se va disputa la Craiova. De la ora 21.00 se vor întâlni Univ.Craiova și Rapid București, echipele de pe locurile 2 și 4 în clasament. Oltenii și giuleștenii încearcă să profite de eșecul de sâmbătă al liderului U Cluj. Univ. Craiova are 36 de puncte, iar Rapid 32 de puncte. U Cluj este pe prima poziție cu 39 de puncte.

Primele două partide ale etapei au fost vineri. În play-out, Oțelul Galați a trecut pe teren propriu de UTA Arad, scor 1-0, în timp ce în play-off CFR s-a impus dramatic în fața formației FC Argeș, cu un gol înscris în prelungiri. Partida s-a disputat la Mioveni.

Sâmbătă, Csikszereda M. Ciuc a trecut de Unirea Slobozia, scor 3-2, iar Dinamo a învins-o pe U Cluj, la București, scor 2-1.

Subiecte în articol: superliga petrolul ploiesti FC Hermannstadt
