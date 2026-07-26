FCSB a câştigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda

Risto Radunovic a deschis scorul (3) cu un şut de la 20 de metri, iar Dennis Politic a marcat celălalt gol al bucureştenilor (16), cu un şut din marginea careului, deviat de Raul Palmeş.



AFK Csikszereda - FC FCSB 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Risto Radunovic (3), Dennis Politic (16).

Arbitru: Viorel Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Alexandru Adrian Filip (Constanţa), Florin Ionuţ Iftode (Galaţi); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova)

Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF

Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

AGERPRES