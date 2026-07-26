x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul Sport Fotbal intern FCSB a câştigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda

FCSB a câştigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda

de Redacția Jurnalul Publicat la 26 Iul 2026 22:44 Modificat la 26 Iul 2026 22:44
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
FCSB a câştigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda

FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Risto Radunovic a deschis scorul (3) cu un şut de la 20 de metri, iar Dennis Politic a marcat celălalt gol al bucureştenilor (16), cu un şut din marginea careului, deviat de Raul Palmeş.

AFK Csikszereda - FC FCSB 0-2 (0-2), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc
Au marcat: Risto Radunovic (3), Dennis Politic (16).
Arbitru: Viorel Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Alexandru Adrian Filip (Constanţa), Florin Ionuţ Iftode (Galaţi); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova)
Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF
Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: miercurea ciuc FCSB FK Csikszereda
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri