Rezultate LOTO 6/49 26 iulie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Loto 6 din 49: 43, 28, 20, 3, 44, 30

Loto 5 din 40: 2, 4, 33, 11, 13, 37

Joker: 12, 4, 22, 6, 7 +10

Noroc: 1, 6, 5, 2, 0, 4, 5

Super Noroc: 0, 0, 6, 4, 1, 5

Noroc Plus: 5, 5, 9, 3, 4, 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 534.906,02 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 155.050,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o staţie de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 3 câştiguri a câte 117.682,45 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenţii loto din Giurgiu şi din Caracal, iar cel de-al treilea a fost jucat online pe bilete.loto.ro.