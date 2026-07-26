Fără hamuri, fără coardă, fără minte: Patru turiști au vrut să scurteze traseul pe Piatra Craiului și au ajuns atârnați pe un perete de stâncă

Cum a început totul

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 13:30. Cei patru turiști urcau prin Padina lui Călineț, un traseu nemarcat și tehnic, atunci când au ajuns la o săritoare pe care au considerat-o prea dificilă de trecut. În loc să se retragă, au decis să o ocolească. Alegerea le-a fost fatală din punct de vedere logistic: au ajuns într-o zonă extrem de expusă, fără cale de întoarcere sigură.

Salvamontiștii au povestit că, încă din primele minute ale discuției telefonice cu turiștii, au realizat gravitatea situației: din echipamentul tehnic le lipseau hamurile, coarda și celelalte elemente de asigurare pe care echipa de salvare le consideră indispensabile pentru o astfel de tură. Practic, cei patru se aflau pe un perete montan riscant, fără niciun mijloc de a se asigura în caz de alunecare sau cădere.

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Sursa foto FB Salvamont Zărnești

O intervenție la limită, cu variantă aeriană pe masă

Salvamont Zărnești a descris misiunea drept una dintre cele mai expuse din ultima perioadă. Echipa a luat în calcul inclusiv posibilitatea unei intervenții aero, semn că situația celor patru turiști era considerată critică. Operațiunea nu ar fi putut avea un final fericit fără ca salvatorii să care un întreg arsenal de materiale tehnice, necesare atât pentru extragerea persoanelor din zona expusă, cât și pentru asigurarea lor pe parcursul retragerii.

Abia în jurul orei 20:30, la aproape șapte ore de la solicitare, cei patru turiști au ajuns teferi în centrul orașului Zărnești, unde au fost preluați în siguranță de echipa Salvamont.

Avertismentul salvatorilor: muntele nu iartă improvizația

Dincolo de finalul cu bine, salvamontiștii au ținut să tragă un semnal de alarmă clar pentru toți cei care aleg trasee montane dificile fără pregătire. Aceștia subliniază că parcurgerea potecilor nemarcate din Piatra Craiului trebuie să aibă la bază, pe lângă o informare serioasă asupra traseului și a dificultăților acestuia, un nivel tehnic dobândit în ani de experiență, iar echipamentul de alpinism nu ar trebui să lipsească niciodată din rucsac.

Mesajul echipei de salvare este unul direct și fără echivoc: în lipsa experienței și a echipamentului adecvat, recomandarea lor este una simplă — alegeți traseele turistice marcate. Salvamontiștii amintesc că muntele nu dispare peste noapte, iar o decizie prudentă poate face diferența dintre o ieșire frumoasă în natură și o operațiune de salvare cu final incert.