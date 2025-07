FCSB pierde și Gigi explodează: „Șut joacă doar pe TikTok!”

FCSB a fost eliminată din turul 2 preliminar al UEFA Champions League, pe Arena Națională, iar Gigi Becali a explodat:

„Ce pot să mai vorbesc? Când echipa m-a făcut de râs, am dreptul să mai vorbesc? Eu vreau, dar acum îmi dau seama că nu am cu cine. Am crezut că suntem puternici, dar cu Chiricheș și cu Cisotti nu poți să joci și să câștigi. Și Bîrligea și-a dat viața, dar nu ai cum.

Au avut un sezon bun, au câștigat bani mulți și se cred vedete. La fotbal trebuie să alergi. Nu aveau soluții de pasă. Șut stă numai pe TikTok!”, a tunat patronul la DigiSport.