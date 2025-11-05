Gheorghe Hagi, despre Emeric Ienei - Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor şi un antrenor de excepţie

"Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepţie. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine şi pentru fotbalul românesc. Îţi mulţumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanţe familiei!", notează Hagi pe pagina oficială de Facebook.



Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani.



Născut pe 22 martie 1937, la Agrişu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua Bucureşti între 1954 şi 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câştigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanţă a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naţionale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).



El a mai activat ca jucător la UTA Arad şi Kayserispor.



Ca antrenor, el a condus echipa naţionale de fotbal a României în două mandate, precum şi reprezentativa Ungariei. Ienei a fost antrenorul care a reuşit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990. În 2000, a condus din nou echipa naţională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obţinut o victorie istorică în faţa Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.



La nivel de club a antrenat formaţiile FC Bihor, CS Târgovişte, MOL Fehervar, Panionios şi FCU Craiova.



În palmaresul său ca jucător sunt trei titluri de campion şi patru Cupe ale României, iar ca antrenor şase titluri, patru Cupe ale României şi, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986.

