Gheorghe Hagi, noul selecționer al României: „Este o onoare și o mare responsabilitate”

Regele pe bancă! Hagi preia naționala după moartea lui Lucescu

Fostul mare internațional Gheorghe Hagi a preluat luni conducerea tehnică a echipei naționale de fotbal a României, marcând un moment istoric pentru suporteri. Instalat oficial în funcție, "Regele" fotbalului românesc a subliniat încă de la prima declarație emoția și greutatea misiunii.

O onoare uriașă, cu promisiuni de succes

„Când te cheamă echipa națională, când poți să vii, că am avut și perioade când nu am putut, acum când s-a ivit, automat mi-am dorit și nu mai ții cont de nimic, vii doar cu gândul de a avea succes, a face performanțe. Trebuie să facem lucrul acesta și nu cred că s-a pus problema să fie nevoie să fiu convins. E o mare provocare pentru mine ca antrenor să pot să fac lucrul acesta, să fac o țară fericită, suporterii să fie fericiți cu fotbalul pe care îl vom juca”, a declarat Hagi în cadrul prezentării oficiale.

Aceste cuvinte au răsunat puternic în sala FRF, evocând amintiri din gloria anilor '90, când Hagi ducea România la sferturi de Cupă Mondială. Propus primul de Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal (FRF), Hagi revine pe banca naționalei după ani de așteptare.

De ce a întârziat numirea? Conflict rezolvat la Farul Constanța

Nu este prima tentativă. În iulie 2024, Hagi a fost propus tot de Comisia Tehnică, dar FRF a blocat numirea din cauza unui conflict de interese: era atunci acționar majoritar la Farul Constanța, club din SuperLiga. În locul său, a fost ales Mircea Lucescu. Situația s-a schimbat radical pe 16 martie 2026, când Hagi a cedat pachetul majoritar lui Gheorghe Popescu, păstrând doar 10% din acțiuni. Această mutare a deschis drumul spre visul de a antrena naționala.

Al doilea mandat: Lecții din eșecul din 2001

Pentru Hagi, aceasta este a doua experiență ca selecționer. Primul mandat, între 1 septembrie și 27 noiembrie 2001, a fost unul scurt și dureros. Instalat imediat după retragerea din joc, la prima sa aventură ca antrenor, Hagi a condus echipa doar trei luni. Mandatul s-a încheiat tragic după barajul ratat cu Slovenia pentru CM 2002 (1-2 și 1-1). Acum, cu ani de experiență în spate, "Regele" promite o abordare diferită, bazată pe performanță pură.

Palmares impresionant: De la titluri în România la trofee în Turcia

Cariera sa de tehnician este una de invidiat. Hagi a antrenat echipe precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua București, FC Viitorul și Farul Constanța. Palmaresul include două titluri de campioană a României (Viitorul și Farul), o Cupă a României, o Supercupă a României (ambele cu Viitorul) și o Cupă a Turciei cu Galatasaray. Succesele de la cluburi îl fac candidatul ideal pentru a revitaliza o națională în căutare de glorie.

Tranziția după tragedia lui Mircea Lucescu

Hagi îl înlocuiește pe Mircea Lucescu, al cărui contract a expirat pe 2 aprilie 2026. Povestea lui "Il Luce" s-a încheiat dramatic: internat de urgență pe 29 martie după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice, înaintea unui antrenament al naționalei. Evenimentul a venit după ratarea calificării la CM 2026, marcată de înfrângerea cu Turcia (0-1) pe 26 martie. Pe 7 aprilie, Lucescu a decedat la 80 de ani la Spitalul Universitar București, lăsând un gol imens în fotbalul românesc.