Lupta la titlu intră în zona nervilor tari. Trei echipe, un singur obiectiv

Rezultatul scoate FCSB definitiv din lupta pentru titlu și mută presiunea pe cele trei echipe care conduc, în acest moment, clasamentul, Craiova, Rapid și Dinamo. Pentru ele este o mare oportunitate să lupte între ele pentru trofeu, în condițiile în care cei doi balauri, FCSB și CFR Cluj, sunt ieșiți din calcule.

FCSB - posesie fără soluții

FCSB continuă să arate bine în meciurile deschise, dar suferă vizibil atunci când adversarul începe s-o încurce. Succesul cu Feyenoord a venit pe fondul că olandezii joacă deschis și te lasă te lasă și pe tine să joci. Cu echipe închise, FCSB își arată limitele, lipsa de idei, lipsa oricărei tactici de joc, imprecizia paselor, imprecizia șuturilor. Eșecul cu FC Argeș a fost și mai elocvent decât chiar înfrângerea cu CFR: 70% posesie, peste 500 de pase, însă doar un sfert utile și o singură ocazie de gol. Cu CFR s-a invocat, din nou, ghinionul: „Dacă nu rata Toma alea două ocazii... băteam noi 5-0”.

Meciurile cu FC Argeș și CFR a fost un nou episod dintr-un scenariu deja cunoscut: posesie prelungită, circulație lentă a balonului și lipsă de idei în zona decisivă. În fața unei defensive organizate, echipa lui Gigi Becali a părut lipsită de plan B. Și atunci vine întrebarea care este pe buzele tuturor fanilor echipei din Berceni: „Ce naiba pregătesc Elias Charalambous și Mihai Pintilii, ce idei și tactici au pregătit în cantonament? Că pe teren nu se vede nimic!”.

Problema nu este una punctuală, ci structurală. FCSB depinde excesiv de inspirația individuală și produce prea puțin din linia a doua. Peste toate vine inspirația, sau lipsa acesteia, din partea patronului, care intervine peste antrenori.

Este posibil ca FCSB să prindă, in extremis, play-off-ul. Bârfele spun că este un interes mare în zona posesorilor drepturilor TV. Un play-off cu încă trei duble FCSB-Rapid, FCSB-Dinamo și FCSB-Craiova ar aduce audiențe bune. „Lipsa FCSB din play-off ar fi un dezastru financiar. Vă dați seama cum ar fi un play-off cu Dinamo, FCSB, Rapid, Craiova, CFR Cluj? O grămadă de bani din televizări”, spun surse din sistem. Dacă ne uităm pe clasament, FCSB, chiar dacă este la cinci puncte de locul 6 cu 7 etape înainte de finalul sezonului regular, este favorită, în primul rând datorită lotului mult mai valoros ca UTA, Oțelul sau Botoșani. Calculele arată că pentru a fi sigură de play-off, FCSB trebuie să obțină cel puțin 5 victorii din meciurile cu Csikszereda, Botoșani, Oțelul, Craiova, Metaloglobus, UTA și U Cluj, iar echipele din fața lor să se încurce de cel puțin 3 ori.

CFR Cluj - eficiență fără strălucire

Tot cu noroc ar putea prinde play-off-ul și CFR Cluj, cam în aceleași condiții ca FCSB: minimul 5 victorii și jocul rezultatelor. De la venirea lui Pancu, echipa nu a impresionat estetic, dar și-a jucat perfect cartea și a fost eficientă. Organizare defensivă solidă, tranziții calculate și exploatarea erorilor adversarului. Este un stil care nu cucerește tribunele, dar care continuă să producă rezultate. Chiar și într-un sezon de reconstrucție, CFR demonstrează că știe să influențeze decisiv lupta la titlu, mai ales atunci când adversarii își pierd răbdarea.

Rapid - candidat cu limite clare

În acest context, Rapid București devine una dintre principalele beneficiare ale rezultatului. Rapidul a câștigat în consistență și nu mai trăiește exclusiv din energie și entuziasm. Totuși, jocul ofensiv rămâne uneori previzibil, iar dependența de fazele fixe sau de momentele de inspirație individuală este vizibilă.

De aici și importanța discutată a transferului lui Olimpiu Moruțan. Dincolo de impactul mediatic, Moruțan ar putea aduce Rapidului exact ce îi lipsește: creativitate între linii și capacitatea de a debloca meciuri închise. Fără un astfel de plus, Rapid riscă să rămână o echipă competitivă, dar incompletă în lupta pentru titlu. „Moruțan chiar ne trebuia. Știe să paseze și pasează bine. Să vedem unde-l așează Costel Gâlcă pe teren. Fie în dreapta, cu Dobre împins și mai extremă, fie în locul lui Dobre, care în ultima vreme nu mai arată aceeași formă ca acum un an”, comentează fanii giuleșteni.

Universitatea Craiova - constanță fără excese

Universitatea Craiova continuă să fie echipa cea mai echilibrată din plutonul fruntaș și, în acest moment, chiar principala favorită la titlu. Fără vârfuri spectaculoase, dar și fără căderi bruște, Craiova adună puncte și rămâne conectată la lupta pentru titlu. Lipsa fluctuațiilor majore poate deveni un avantaj decisiv într-un final de sezon dominat de presiune. Se simte și o ușoară schimbare de atitudine și maturizare la Baiaram, noul copil răsfățat al Craiovei. Iar pentru olteni este o conjunctură unică de a ataca titlul.

Dinamo - factor perturbator

Prezența lui Dinamo în zona superioară a clasamentului rămâne una dintre surprizele sezonului. Dinamo nu pornește ca favorită, dar joacă fără constrângeri și poate dezechilibra calculele oricărei echipe. Chiar dacă șansele la titlu sunt teoretic mai mici, „câinii” cresc de la meci la meci în omogenizare. Kopic a creat o echipă cu coerență în joc, care știe ce vrea, se vede o idee de joc și este mult entuziasm. Iar în play-off pot da lovitura. În acest moment cele 3 echipe ale momentului, Craiova, Dinamo și Rapid, sunt în marja unei victorii, iar după înjumătățirea punctelor, vor fi practic umăr la umăr.

„Ar fi un play-off de vis”

FCSB rămâne echipa cu cel mai mare potențial ofensiv, dar și cu cele mai evidente probleme tactice în meciurile de uzură și se îndreaptă către un sezon ratat. Rapidul are energie și stabilitate, însă depinde de un plus de valoare individuală pentru a face pasul decisiv. Universitatea Craiova mizează pe echilibru și continuitate, în timp ce Dinamo, care a pornit în acest sezon fără mari pretenții și obiective, poate da marea lovitură tocmai pentru că nu există presiune ca la Craiova sau Rapid.

Victoria CFR-ului cu FCSB nu a decis campionatul, însă a scos echipa din Berceni din cărți. Pe de altă parte există posibilitatea unui play-off de vis pentru suporteri și deținătorii de drepturi, cu Rapid, Dinamo, Craiova, FCSB și CFR Cluj cu ultimele două „arbitre” inedite în lupta la titlu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹