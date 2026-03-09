x close
Prețul petrolului se prăbușește după ce Trump anunță că războiul este aproape de final

de Redacția Jurnalul    |    09 Mar 2026   •   22:36
Sursa foto: Hepta/Comentariile lui Trump au venit la nouă zile după începerea războiului

Prețul petrolului scade la 85 de dolari pe baril în urma declarațiilor lui Trump despre finalizarea războiului din Iran, anunță Financial Times.

Donald Trump a declarat luni seară la postul CBS că războiul împotriva Iranului este „aproape finalizat” și a susținut că nu a mai rămas „nimic din punct de vedere militar” în țară.

„Nu au marină, nu au comunicații, nu au forțe aeriene. Rachetele lor sunt împrăștiate. Dronele lor sunt aruncate în aer peste tot, inclusiv producția lor de drone. Dacă te uiți, nu le-a mai rămas nimic”, a spus el într-un interviu acordat luni CBS.

Comentariile lui Trump au venit la nouă zile după începerea războiului și au urmat unei creșteri a prețurilor petrolului care a amenințat să afecteze economia globală și să crească inflația.

În interviu, Trump a avertizat Iranul: „Au tras tot ce aveau de tras și mai bine nu încearcă nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări”.

Financial Times remarcă faptul că prețurile petrolului au scăzut brusc în urma comentariilor lui Trump.

Țițeiul Brent, referința internațională, s-a tranzacționat la 89,89 dolari pe baril în tranzacțiile de după-amiază de la New York, depășind 119 dolari în timpul sesiunii din Asia. Indicele american West Texas Intermediate a scăzut la 86,89 dolari, de la un maxim de 119,48 dolari.

Acțiunile americane au crescut și ele, indicele S&P 500 crescând cu 0,9%, iar indicele Nasdaq Composite cu 1,4%.

Un oficial israelian îi răspunde lui Trump: Pentru i24 News, oficialul israelian spune că operațiunile împotriva Iranului sunt „departe de a se fi încheiat” și ar putea continua timp de câteva săptămâni.

(sursa: Mediafax)

