Doliu în fotbalul amator: Președintele AMFB RĂPUS de o boală groaznică la doar 60 de ani

Marian Lumînare, președintele AMFB, a murit la 60 de ani

Marian Lumînare, carismaticul președinte al Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB), s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, răpus de o boală nemiloasă. Vestea tragică a cutremurat comunitatea fotbalistică locală. Marian Lumînare și-a pus sufletul în dezvoltarea fotbalului la nivel local, organizând competiții și susținând cluburi din capitală. Pasiunea sa a transformat AMFB într-un bastion al sportului-rege în cartierele bucureștene, mai ales în segmentele amator și juvenil.

Reacția FRF: „Profundă tristețe. O figură marcantă”

Federația Română de Fotbal (FRF) a reacționat prompt pe site-ul oficial și rețelele sociale, postând un mesaj de condoleanțe emoționant. „Federația Română de Fotbal a primit cu profundă tristețe vestea dispariției lui Marian Lumînare, o figură marcantă a fotbalului amator și un promotor dedicat al sportului-rege în București”, se arată în comunicat.

FRF subliniază devotamentul său: „În calitate de președinte al Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB), Marian Lumînare și-a dedicat o mare parte din viață dezvoltării fenomenului fotbalistic la nivel local, punându-și amprenta asupra organizării competițiilor și susținerii cluburilor din capitală. Activitatea sa neobosită și pasiunea pentru fotbal au contribuit semnificativ la consolidarea fotbalului amator și juvenil.”

Condoleanțe și rămas bun

„În aceste momente de mare suferință, Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și întregii comunități a Asociației Municipale de Fotbal București. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, încheie FRF.