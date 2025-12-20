Măsuri speciale ale Jandarmeriei Capitalei pentru derby-ul FCSB – Rapid București

Partida dintre FCSB și FC Rapid București, în cadrul SuperLigii, se joacă duminică de la ora 20:00, pe Arena Națională din Capitală. Având în vedere importanța meciului și potențialul de aglomerație și incidente, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții abilitate, a pregătit un plan complex de ordine și siguranță publică.

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 18:00, doar pe baza biletelor sau invitațiilor oferite de organizator, însoțite de un act de identitate, fizic sau electronic. Suporterii echipei gazdă vor intra prin bd. Basarabia și str. Maior Ion Coravu (Tribunele I, II și Peluza II Sud), iar suporterii echipei oaspete prin bd. Pierre de Coubertin (Peluza I Nord). Cei care se deplasează în corteo către stadion pot folosi ca punct de adunare zona Piața Iancului, între orele 17:00 și 17:30.

Jandarmeria subliniază că 28 de suporteri ai F.C. FCSB și 32 de suporteri ai FC Rapid se află sub interdicția participării la meciuri și încercarea de a pătrunde în stadion constituie infracțiune, conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive.

Pentru prevenirea incidentelor, vor fi aplicate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, pentru a împiedica introducerea materialelor pirotehnice și a altor obiecte interzise. Spectatorii sunt sfătuiți să vină din timp, pentru a evita aglomerația la porțile de acces și posibilele conflicte.

Jandarmeria recomandă tuturor să evite implicarea în conflicte și să solicite sprijinul jandarmilor dacă asistă la fapte antisociale. Părinții sunt atenționați să supravegheze copiii pe toată durata evenimentului.

Intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor și protecția arbitrilor vor fi asigurate de agenți ai firmei de pază contractate de organizator, sub supravegherea Jandarmeriei Capitalei. Orice încălcare a prevederilor legale va fi sancționată cu fermitate, fie pe loc, fie ulterior meciului, cu scopul identificării și sancționării celor care comit fapte antisociale.

De asemenea, nu vor fi permise băuturile alcoolice, materialele pirotehnice sau orice alte obiecte care ar putea pune în pericol siguranța participanților. Promovarea în public a simbolurilor sau ideologiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și lipsa respectului față de drapelul sau imnul național constituie infracțiuni și contravenții sancționate conform legislației.

Jandarmeria va supraveghea comportamentul spectatorilor atât pe traseele de afluire și defluire, cât și în interiorul stadionului, inclusiv prin fotografii și înregistrări video, pentru identificarea persoanelor care săvârșesc fapte antisociale. Autoritățile atrag atenția că zborurile cu drone deasupra stadionului fără autorizație constituie contravenție și se sancționează cu amenzi.