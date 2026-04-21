BOMBĂ în fotbalul românesc: Rădoi a semnat cu Gaziantep și îl lasă pe Becali după doar 5 meciuri

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la Gaziantep FK după conflictul cu Gigi Becali

Despărțire surpriză în fotbalul românesc: Mirel Rădoi a anunțat că părăsește FCSB după un mandat extrem de scurt, alegând să preia o nouă provocare în Turcia, la Gaziantep FK.

Decizia vine în contextul unor tensiuni apărute între antrenor și finanțatorul clubului, Gigi Becali, dar și al unei oferte financiare semnificative venite din partea clubului turc.

Conflictul care a grăbit plecarea

Surse apropiate clubului susțin că ruptura s-a produs după un dezacord privind titularizarea lui Chiricheș. Becali ar fi cerut ca jucătorul să nu fie folosit din primul minut, însă Rădoi a refuzat să se conformeze.

Situația a escaladat rapid, iar antrenorul a decis să își încheie mandatul înainte de termen.

Anunțul FCSB

„FCSB anunță că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul principal al echipei noastre, după ce a decis să dea curs unei oferte venite dintr-un alt campionat. De asemenea, colaboratorii săi din staff-ul tehnic îl vor însoți la noua echipă.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!”

Contract important în Turcia

Oferta venită de la Gaziantep s-a dovedit decisivă. Conform declarațiilor lui Gigi Becali, Rădoi va încasa aproximativ 900.000 de euro pe an, sumă formată din salariu și bonusuri.

„Câștigă foarte mulți bani, cu totul 900.000 de euro, partea lui pe an. Salariul va fi de 65.000 de euro lunar și 100.000 de euro primă de instalare. Mi-a arătat băiatul contractul ca să văd că e un contract mare și eu nu pot să-l opresc de la atâția bani să plece. Am crezut că e un contract mai mic, dar e un contract mare și el vrea să facă performanță, vrea să impresioneze în Turcia, să ajungă la echipe mari”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Confirmarea despărțirii

Becali a confirmat oficial că plecarea este definitivă și că nu a existat un conflict personal ireconciliabil:

„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e niciun fel de problemă cu Chiricheș sau alte supărări. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie.”

Final rapid de mandat la FCSB

Rădoi pleacă după doar cinci meciuri pe banca FCSB, în care a obținut trei victorii, un egal și o înfrângere. Mandatul său, început cu așteptări mari, se încheie brusc după aproximativ o lună și jumătate.

La Gaziantep, tehnicianul român va avea misiunea de a redresa forma echipei și de a îndeplini obiectivele stabilite de conducere, într-un campionat considerat mult mai competitiv.