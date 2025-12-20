Superliga de fotbal. Oțelul o învinge pe FC Argeș și încinge lupta pentru ultimul loc de play-off

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Dec 2025   •   20:00
Sursa foto: Hepta/Partida Oțelul-FC Argeș s-a încheiat cu victoria gazdelor

Oțelul Galați a câștigat partida cu FC Argeș din etapa a 21-a a Superligii de fotbal și a încins lupta pentru ultimul loc de play-off. Cele două echipe și alte cinci formații, inclusiv FCSB și CFR Cluj, se bat pentru un loc în play-off.

Partida Oțelul-FC Argeș s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Doi portughezi au înscris pentru Oțelul Galați. Nuno Pedro a deschis scorul în minutul 55, iar Paulinho a majorat diferența în minutul 60. Leard Sadriu a înscris golul piteștenilor în minutul 87.

În urma acestui rezultat Oțelul a încins lupta pentru ultima poziție de play off. Gălățenii au 33 de puncte, cu un punct mai puțin decât FC Argeș. Moldovenii ocupă poziția 6 în clasament, în timp ce FC Argeș este pe 5. Echipele aflate pe pozițiile 7-11 luptă și ele pentru locul ocupat în prezent de Oțelul. Este vorba despre U Cluj (30 de puncte), UTA Arad (29 de puncte), FCSB (28 de puncte), Farul Constanța (28 de puncte) și CFR Cluj (27 de puncte).

Tot sâmbătă s-a desfășurat partida Metaloglobus București-Unirea Slobozia, scor 2-3. Ultima partidă a zilei va fi UTA Arad-Dinamo București. Meciul de la Arad va începe la ora 20.00.

Vineri, în prima partidă a etapei a 21-a, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei FC Botoșani.

(sursa: Mediafax)

