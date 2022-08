Până la urmă, este cineva interesat să preia Dinamo?

O victorie chinuită cu o echipă de copii a Progresului Spartac și două înfrângeri rușinoase, acesta este bilanțul. În primele trei etape din Liga 2, Dinamo a jucat cu două nou-promovate din Liga 3 (Progresul și Oțelul Galați) și cu o echipă care s-a chinuit mai mereu să supraviețuiască în Liga 2, Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Bilanț: două goluri marcate și cinci primite, 3 puncte și locul 14 pentru fosta campioană.

Uite investitorul, nu e investitorul

În ultima vreme s-a vehiculat venirea la club a unui investitor potent. A fost pronunțat numele lui Mohammad Murad, om cu afaceri în turism și HoReCa, cu o avere estimată la aproximativ 150 de milioane de euro. Chiar și Murad a confirmat unele discuții, însă de mai bine de două luni acesta anunță că „în 2-3 zile” se decide să bage bani la Dinamo, ținând în suspans fanii. În ceea ce privește posibilitatea ca acesta să cumpere acțiunile de la coaforul Lotus SRL, aflate acum în posesia lui Dorin Șerdean, pare condiționată de mai multe aspecte.

Primul este situația datoriilor istorice ale clubului. „Există exemplul Rapid și FCU Craiova 1948, echipe care, deși au intrat în faliment, s-au desființat și au pornit din ligile inferioare, odată ajunse în Liga 1 s-au trezit că trebuie să plătească, conform unor decizii definitive ale UEFA și Tribunalului Sportiv Internațional, datorii către foști jucători ale fostelor societăți dispărute, pentru că cele două foruri sportive consideră actualele cluburi drept continuatoare. Vă dați seama? La Rapid și FCU Craiova a fost vorba de salariile doar a câte unui singur jucător care și-a cerut drepturile de acum 10-12 ani. La Dinamo situația ar putea fi cu un întreg lot. Cine știe ce contracte au avut spaniolii aduși de Cortacero? Acum, știind că Dinamo nu are niciun ban în conturi, nici n-ar avea ce să ceară. Dar în momentul în care apar banii ne e teamă că vor fi teancuri de cereri cu datorii. De asta domnul Murad a cerut toate detaliile despre datoriile vechilor conduceri”, ne-a declarat un apropiat al lui Mohammad Murad.

Al doilea aspect este situația bazei de la Săftica. Jumătate din ea (partea modernizată) este în proprietatea fostului patron Ionuț Negoiță, mai exact pe numele tatălui acestuia. Iar Ionuț Negoiță are alte gânduri cu partea lui de la Săftica, necum s-o înapoieze. Mohammad Murad, care este și el investitor în hoteluri, are un mare interes în partea din față a bazei, care are acces direct la DN1. „Dacă domnul Negoiță renunță la partea aceea, domnul Murad semnează chiar de mâine dimineață actele”, ne-a mai spus apropiatul lui Mohammad Murad.

Dorin Șerdean s-ar vrea în continuare cu decizie la Dinamo

Un al treilea punct nevralgic este poziția ambiguă a lui Dorin Șerdean. Deținătorul pachetului de acțiuni de la Lotus SRL, fostul președinte al clubului în perioada Cortacero a simțit că este în poziția de a pune condiții. În afara unei sume de bani (se vehiculează o sumă între 500.000 și două milioane de euro), Dorin Șerdean mai dorește și o funcție de conducere în noua structură organizatorică, lucru contestat ferm de DDB, suporterii din Peluza Cătălin Hâldan considerându-l pe Șerdean printre principalii vinovați pentru situația în care a ajuns Dinamo și nici nu vor să audă ca acesta să mai fie implicat în club.

Mohammad Murad ar fi fost interesat și de Petrolul

Înainte de a intra în discuții cu Dinamo, omul de afaceri de origine libaneză a fost interesat și de Petrolul Ploiești în momentul în care „găzarii” au rămas fără sponsorul principal, însă „experiențe mai vechi, neplăcute, cu actualul primar al orașului m-au făcut să renunț”, a declarat Mohammad Murad pentru Playsport.ro. În replică, Vivi Răchită, fostul căpitan al Petrolului, a avut o reacție extrem de dură: „Murad nu are, de fapt, nicio intenție să preia nici pe Dinamo, nici Petrolul. Poate Dinamo Beirut. Știu sigur din negocierile de la Dinamo că nu vrea să bage niciun cent. E tot un fel Cortacero. Profită de context doar ca să-și facă publicitate”, a încheiat Vivi Răchită.