Rezultate și clasament Superliga, etapa a 12-a

Rezultate:
Vineri 3 octombrie
AFC Unirea 04 Slobozia - Dinamo Bucureşti 0-1 (0-0), Arena 1 - Clinceni
A marcat: Stipe Perica (65).
Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)
Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)
Observatori: Irina Mirt (Bucureşti) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF
Sâmbătă 4 octombrie
AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Universitatea Cluj (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 15:00)
FC Argeş - FC Petrolul Ploieşti (Stadion Orăşenesc - Mioveni, 17:30)
FC Rapid Bucureşti - FC Farul Constanţa (Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti, 20:30)
Duminică 5 octombrie
FC CFR 1907 Cluj - AFC Hermannstadt (Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca, 15:00)
FC FCSB - Universitatea Craiova (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)
Luni 6 octombrie
ASC Oţelul Galaţi - FC Metaloglobus Bucureşti (Stadion Oţelul - Galaţi, 17:30)
AFC Botoşani - AFC UTA Arad (Stadion Municipal - Botoşani, 20:30)
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Universitatea Craiova 11 7 3 1 21-12 24
2 FC Dinamo Bucureşti 12 6 5 1 19-11 23
3 FC Botoşani 11 6 4 1 22-10 22
4 Rapid Bucureşti 11 6 4 1 16-8 22
5 FC Argeş 11 7 1 3 18-13 22
6 Unirea Slobozia 12 5 3 4 15-12 18
7 UTA Arad 11 3 7 1 15-14 16
8 Farul Constanţa 11 4 3 4 13-14 15
9 Universitatea Cluj 11 3 5 3 13-11 14
10 Oţelul Galaţi 11 3 4 4 11-11 13
11 FCSB 11 2 4 5 13-18 10
12 FC Hermannstadt 11 2 4 5 9-14 10
13 CFR Cluj 10 1 6 3 15-20 9
14 Petrolul Ploieşti 11 1 3 7 7-14 6
15 FK Csikszereda 10 0 5 5 10-22 5
16 Metaloglobus 11 0 3 8 10-23 3
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte
Sursa: AGERPRES