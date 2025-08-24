Program încărcat în Superliga de fotbal. Duminică sunt trei partide la Galați, Craiova și București

Prima partidă este cea de la Galați. De la ora 16.45 se vor întâlni Oțelul Galați și CFR Cluj. Ambele echipe au avut un început prost de campionat situându-se în partea a doua a clasamentului. Moldovenii au șase puncte obținute în șase partide, iar ardelenii au doar cinci puncte din cinci meciuri.

A doua partidă a zilei este Univ.Craiova-Petrolul Ploiești. Meciul va începe la ora 18.30. Cu cinci victorii și un rezultat de egalitate în primele șase etape, craiovenii ocupă prima poziție în clasamentul Superligii de fotbal. Petrolul are șase puncte.

FCSB- FC Argeș este ultima partidă a zilei. Fluierul de start va fi la ora 21.30. Campionii au un început dezastruos de campionat câștigând doar cinci puncte după șase etape. Nou promovata FC Argeș are nouă puncte.

Primele partide ale etapei a VII-a s-au disputat vineri. Este vorba despre UTA Arad-Unirea Slobozia 1-1 și Metaloglobus-Rapid București 1-2.

Sâmbătă, au fost meciurile FC Botoșani-Csikszereda M. Ciuc 3-1 și U Cluj-Dinamo București 0-1.

(sursa: Mediafax)