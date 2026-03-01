Celula de criză a MAE funcționează permanent. Spațiile aeriene din mai multe state rămân închise

Reprezentanții instituției au precizat că celula de criză funcționează în regim permanent.

În colaborare cu oficiile consulare, MAE menține legătura cu cetățenii români aflați în zonele afectate care și-au anunțat prezența sau au solicitat informații ori asistență consulară.

Totodată, autoritățile române sunt în contact cu statele din regiune și cu rețelele consulare ale statelor membre ale Uniunii Europene, pentru a pregăti eventuale operațiuni de repatriere, atunci când condițiile de securitate vor permite desfășurarea acestora în siguranță.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, urmează să participe la o reuniune extraordinară a Consiliul Afaceri Externe. MAE va comunica separat detalii privind această reuniune.

(sursa: Mediafax)