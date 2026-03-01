x close
Celula de criză a MAE funcționează permanent. Spațiile aeriene din mai multe state rămân închise

de Redacția Jurnalul    |    01 Mar 2026   •   12:20
Sursa foto: hepta/Prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu

Spațiile aeriene din mai multe state din regiune rămân închise, în contextul atacurilor cu drone și rachete din Orientul Mijlociu, iar situația este în continuare fluidă, potrivit informațiilor transmise, duminică, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Reprezentanții instituției au precizat că celula de criză funcționează în regim permanent.

În colaborare cu oficiile consulare, MAE menține legătura cu cetățenii români aflați în zonele afectate care și-au anunțat prezența sau au solicitat informații ori asistență consulară.

Totodată, autoritățile române sunt în contact cu statele din regiune și cu rețelele consulare ale statelor membre ale Uniunii Europene, pentru a pregăti eventuale operațiuni de repatriere, atunci când condițiile de securitate vor permite desfășurarea acestora în siguranță.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, urmează să participe la o reuniune extraordinară a Consiliul Afaceri Externe. MAE va comunica separat detalii privind această reuniune.

(sursa: Mediafax)

 

