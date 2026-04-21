Universitatea Cluj s-a calificat în finala Cupei României

Calificarea a fost decisă la loviturile de la 11 metri. Cea de a doua finalistă va fi Dinamo București sau Universitatea Craiova.

Semifinala FC Argeș-U Cluj s-a disputat marți seara. Scorul a fost deschis în minutul 27 de atacantul gazdelor, portughezul Ricardo Matos. Același jucător a înscris din nou în minutul 39, dar reușita a fost anulată după consultarea sistemului VAR.

Francezul Oucasse Mendy a egalat pentru U Cluj în minutul 75 și astfel s-a ajuns în prelungiri. Nici în prelungiri nu s-a mai înscris niciun gol, partida fiind decisă la loviturile de la 11 metri. Acolo, clujenii au înscris de cinci ori. Argeșenii au marcat de patru ori, dar au ratat ultima lovitură și au ratat calificarea.

U Cluj va juca în finală cu câștigătoarea din partida Dinamo- Univ.Craiova. Meciul va avea loc joi, la ora 20.30.

