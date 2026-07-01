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Jurnalul.ro Sport Fotbal international Dublă salvatoare: Harry Kane întoarce scorul cu RD Congo și trimite Anglia în optimi la Cupa Mondială

Dublă salvatoare: Harry Kane întoarce scorul cu RD Congo și trimite Anglia în optimi la Cupa Mondială

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   23:30
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Dublă salvatoare: Harry Kane întoarce scorul cu RD Congo și trimite Anglia în optimi la Cupa Mondială
Hepta/Harry Kane întoarce scorul cu RD Congo și trimite Anglia în optimi la Cupa Mondială

Căpitanul echipei naționale de fotbal a Angliei, Harry Kane, a reușit o dublă, iar formația engleză s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce a învins cu 2-1 (0-1) reprezentativa din Congo, miercuri, pe Atlanta Stadium, din SUA, într-un meci din 16-imile competiției.

Formația pregătită de Thomas Tuchel a fost condusă încă din minutul 7, după golul marcat de Brian Cipenga, noul jucător al UD Almería. Africanii au fost aproape să își dubleze avantajul înainte de pauză, când Yoane Wissa a trimis în bară.

Anglia a dominat însă partea secundă și a egalat în minutul 75 prin căpitanul Harry Kane. Starul lui Bayern a înscris cu o lovitură de cap după centrarea lui Anthony Gordon, în ciuda intervenției portarului Lionel Mpasi.

Același Kane a adus victoria în minutul 86, cu un șut puternic din interiorul careului, după ce Mpasi respinsese inițial un șut al lui Jude Bellingham.

Portarul congolez Mpasi a fost unul dintre remarcații partidei, reușind mai multe intervenții decisive în fața lui Bellingham și Kane.

De asemenea, Anglia a solicitat penalti după un duel între Kane și goalkeeperul african în prima parte de joc. Arbitrul Adham Makhadmeh a respins, însă, solicitarea, în urma deciziei VAR.

Pentru Congo, calificarea în faza eliminatorie a reprezentat cea mai bună performanță la Cupa Mondială din istoria participărilor sale ca stat independent.

În optimile de finală, Anglia va întâlni selecționata Mexicului, pe 6 iulie, de la ora 3:00.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: anglia harry kane Cupa Mondiala 2026
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